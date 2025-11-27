Прийдуть із фломастером та картою - потім із танками, щоб перекроїти кордони: голова МЗС Литви про загрозу від поступок рф
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс наголосив, що поступки росії щодо кордонів загрожують безпеці Литви та Європи. Він назвав три ключові важелі підтримки України: використання заморожених активів рф, прискорене членство України в ЄС та створення Спеціального трибуналу.
Деталі
"Якщо ми дозволимо перекроїти кордони в будь-якій, навіть найменшій формі, і до нас прийдуть з фломастером та картою, а потім і з танками, щоб перекроїти кордони. Ми не можемо допустити жодної де-юре чи де-факто легітимації окупованих територій. Ці принципи дуже важливі", - наголосив міністр.
Будріс зазначив, що Європа має три абсолютно чіткі важелі у переговорах про мир в Україні, які вона має використовувати.
"Перший - це заморожені (російські) активи. Ми повинні взяти заморожені активи зараз, якнайшвидше, і одразу передати частину з них Україні, щоб показати, що ми здатні фінансувати оборонні зусилля України щонайменше протягом 2-3 років", - сказав він.
"Наш другий важливий важіль - членство України в Європейському Союзі. Ніхто, окрім Євросоюзу, не може цього обіцяти, ніхто не може вести переговори про це чи перешкоджати членству України у Європейському союзі. Потрібне політичне рішення", – наголосив він.
Третім важелем є створення Спеціального трибуналу.
"Дехто уявляє, що можлива амністія за воєнні злочини, за злочин агресії, за викрадення дітей, насильство і вбивства мирних жителів, тому позиція Європи тут також має бути гранично ясною - ми цього не допустимо", - підсумував Будріс.
