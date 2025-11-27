$42.300.10
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
07:45 • 13032 перегляди
Чорна п'ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
07:27 • 10968 перегляди
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49 • 32543 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 33565 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 67159 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності
26 листопада, 15:41 • 33651 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 31451 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботі
26 листопада, 15:02 • 21734 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотник
26 листопада, 14:47 • 13397 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідження
Прийдуть із фломастером та картою - потім із танками, щоб перекроїти кордони: голова МЗС Литви про загрозу від поступок рф

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс наголосив, що поступки росії щодо кордонів загрожують безпеці Литви та Європи. Він назвав три ключові важелі підтримки України: використання заморожених активів рф, прискорене членство України в ЄС та створення Спеціального трибуналу.

Прийдуть із фломастером та картою - потім із танками, щоб перекроїти кордони: голова МЗС Литви про загрозу від поступок рф

Голова МЗС Литви Кястутіс Будріс попередив, що будь-які поступки росії щодо кордонів - навіть найменші - створюють загрозу безпеці Литви та Європи. Він зазначив, що Європа має три ключові важелі для підтримки України: використання заморожених активів рф, прискорене членство України в ЄС та створення Спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності за воєнні злочини. Про це повідомляє Delfi, пише УНН.

Деталі

"Якщо ми дозволимо перекроїти кордони в будь-якій, навіть найменшій формі, і до нас прийдуть з фломастером та картою, а потім і з танками, щоб перекроїти кордони. Ми не можемо допустити жодної де-юре чи де-факто легітимації окупованих територій. Ці принципи дуже важливі", - наголосив міністр.

Будріс зазначив, що Європа має три абсолютно чіткі важелі у переговорах про мир в Україні, які вона має використовувати.

"Перший - це заморожені (російські) активи. Ми повинні взяти заморожені активи зараз, якнайшвидше, і одразу передати частину з них Україні, щоб показати, що ми здатні фінансувати оборонні зусилля України щонайменше протягом 2-3 років", - сказав він.

лукашенко не встановлює правила: глава МЗС Литви відхилив пропозицію диктатора про переговори щодо відновлення кордону11.11.25, 20:01 • 4169 переглядiв

"Наш другий важливий важіль - членство України в Європейському Союзі. Ніхто, окрім Євросоюзу, не може цього обіцяти, ніхто не може вести переговори про це чи перешкоджати членству України у Європейському союзі. Потрібне політичне рішення", – наголосив він.

Третім важелем є створення Спеціального трибуналу.

"Дехто уявляє, що можлива амністія за воєнні злочини, за злочин агресії, за викрадення дітей, насильство і вбивства мирних жителів, тому позиція Європи тут також має бути гранично ясною - ми цього не допустимо", - підсумував Будріс.

Конфіскація заморожених російських активів в ЄС: депозитарій Euroclear попередив про ризики - FT27.11.25, 11:13 • 1062 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Державний кордон України
Європейський Союз
Литва
Європа
Україна