Придут с фломастером и картой - потом с танками, чтобы перекроить границы: глава МИД Литвы об угрозе от уступок рф

$42.300.10
48.950.00
ukenru
08:20 • 4124 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
07:45 • 13027 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
07:27 • 10967 просмотра
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
27 ноября, 01:49 • 32541 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50 • 33564 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49 • 67158 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
26 ноября, 15:41 • 33651 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07 • 31451 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
26 ноября, 15:02 • 21734 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
26 ноября, 14:47 • 13397 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
0м/с
98%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Слив" разговора Виткоффа с Ушаковым: откуда "растут уши"? Расследование The Guardian27 ноября, 01:14 • 20323 просмотра
россия штампует фейковые иски против Украины во временно оккупированном Крыму - ЦНС27 ноября, 02:18 • 20489 просмотра
ССО показали ликвидацию члена вражеской ДРГ и взятие в плен еще двух на Донецком направленииVideo27 ноября, 02:50 • 13644 просмотра
"Подонки и уроды": Трамп эмоционально воспринял материал The New York Times о своем старении27 ноября, 03:23 • 20645 просмотра
ISW: Россия сможет полностью захватить Донецкую область в августе 2027 года при текущих темпах продвижения27 ноября, 04:30 • 5718 просмотра
публикации
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto09:33 • 3744 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
Эксклюзив
07:45 • 13041 просмотра
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило26 ноября, 16:04 • 32931 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto26 ноября, 15:49 • 67165 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo26 ноября, 14:17 • 37336 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Урсула фон дер Ляйен
Стив Уиткофф
Джером Пауэлл
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Женева
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"06:49 • 5410 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 40543 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 74600 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 90758 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 90472 просмотра
Актуальное
Техника
Нью-Йорк Таймс
Социальная сеть
Шахед-136
Золото

Придут с фломастером и картой - потом с танками, чтобы перекроить границы: глава МИД Литвы об угрозе от уступок рф

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подчеркнул, что уступки россии по границам угрожают безопасности Литвы и Европы. Он назвал три ключевых рычага поддержки Украины: использование замороженных активов рф, ускоренное членство Украины в ЕС и создание Специального трибунала.

Придут с фломастером и картой - потом с танками, чтобы перекроить границы: глава МИД Литвы об угрозе от уступок рф

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис предупредил, что любые уступки россии по границам – даже самые незначительные – создают угрозу безопасности Литвы и Европы. Он отметил, что у Европы есть три ключевых рычага для поддержки Украины: использование замороженных активов рф, ускоренное членство Украины в ЕС и создание Специального трибунала для привлечения к ответственности за военные преступления. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.

Подробности

"Если мы позволим перекроить границы в любой, даже самой незначительной форме, и к нам придут с фломастером и картой, а потом и с танками, чтобы перекроить границы. Мы не можем допустить никакой де-юре или де-факто легитимации оккупированных территорий. Эти принципы очень важны", — подчеркнул министр.

Будрис отметил, что у Европы есть три абсолютно четких рычага в переговорах о мире в Украине, которые она должна использовать.

"Первый — это замороженные (российские) активы. Мы должны взять замороженные активы сейчас, как можно скорее, и сразу передать часть из них Украине, чтобы показать, что мы способны финансировать оборонные усилия Украины как минимум в течение 2-3 лет", — сказал он.

лукашенко не устанавливает правила: глава МИД Литвы отклонил предложение диктатора о переговорах по восстановлению границы11.11.25, 20:01 • 4169 просмотров

"Наш второй важный рычаг — членство Украины в Европейском Союзе. Никто, кроме Евросоюза, не может этого обещать, никто не может вести переговоры об этом или препятствовать членству Украины в Европейском союзе. Необходимо политическое решение", — подчеркнул он.

Третьим рычагом является создание Специального трибунала.

"Некоторые представляют, что возможна амнистия за военные преступления, за преступление агрессии, за похищение детей, насилие и убийства мирных жителей, поэтому позиция Европы здесь также должна быть предельно ясной — мы этого не допустим", — подытожил Будрис.

Конфискация замороженных российских активов в ЕС: депозитарий Euroclear предупредил о рисках - FT27.11.25, 11:13 • 1064 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Государственная граница Украины
Европейский Союз
Литва
Европа
Украина