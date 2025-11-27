Придут с фломастером и картой - потом с танками, чтобы перекроить границы: глава МИД Литвы об угрозе от уступок рф
Киев • УНН
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подчеркнул, что уступки россии по границам угрожают безопасности Литвы и Европы. Он назвал три ключевых рычага поддержки Украины: использование замороженных активов рф, ускоренное членство Украины в ЕС и создание Специального трибунала.
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис предупредил, что любые уступки россии по границам – даже самые незначительные – создают угрозу безопасности Литвы и Европы. Он отметил, что у Европы есть три ключевых рычага для поддержки Украины: использование замороженных активов рф, ускоренное членство Украины в ЕС и создание Специального трибунала для привлечения к ответственности за военные преступления. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.
Подробности
"Если мы позволим перекроить границы в любой, даже самой незначительной форме, и к нам придут с фломастером и картой, а потом и с танками, чтобы перекроить границы. Мы не можем допустить никакой де-юре или де-факто легитимации оккупированных территорий. Эти принципы очень важны", — подчеркнул министр.
Будрис отметил, что у Европы есть три абсолютно четких рычага в переговорах о мире в Украине, которые она должна использовать.
"Первый — это замороженные (российские) активы. Мы должны взять замороженные активы сейчас, как можно скорее, и сразу передать часть из них Украине, чтобы показать, что мы способны финансировать оборонные усилия Украины как минимум в течение 2-3 лет", — сказал он.
"Наш второй важный рычаг — членство Украины в Европейском Союзе. Никто, кроме Евросоюза, не может этого обещать, никто не может вести переговоры об этом или препятствовать членству Украины в Европейском союзе. Необходимо политическое решение", — подчеркнул он.
Третьим рычагом является создание Специального трибунала.
"Некоторые представляют, что возможна амнистия за военные преступления, за преступление агрессии, за похищение детей, насилие и убийства мирных жителей, поэтому позиция Европы здесь также должна быть предельно ясной — мы этого не допустим", — подытожил Будрис.
