лукашенко не устанавливает правила: глава МИД Литвы отклонил предложение диктатора о переговорах по восстановлению границы
Киев • УНН
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отклонил предложение александра лукашенко о переговорах по восстановлению границы. Он подчеркнул, что лукашенко не устанавливает правила, и Литва не пойдет по пути, который ей пытаются навязать.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что откажется от переговоров с Беларусью по восстановлению границы после того, как белорусский диктатор Александр Лукашенко во вторник приказал своему министру иностранных дел начать переговоры. Об этом пишет издание Reuters, передает УНН.
Детали
Лукашенко не устанавливает правила... Моя настойчивая рекомендация моему правительству будет заключаться в том, чтобы не идти по пути, который они пытаются нам навязать
Дополнение
11 ноября Лукашенко приказал начать переговоры после встречи со своим министром иностранных дел, главой КГБ и главой государственного пограничного комитета.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко в связи с предложениями литовских властей по урегулированию ситуации на белорусско-литовской границе заслушал доклады председателя Госпогранкомитета генерала Константина Молостова, министра иностранных дел Максима Рыженкова и председателя КГБ генерала Ивана Тертеля по вопросам ситуации на белорусско-литовской и белорусско-польской границе. С учетом обращения литовской стороны, президентом поручено министру иностранных дел организовать переговоры по вопросам нормализации ситуации и восстановления полноценного функционирования пунктов пропуска на общей границе - с участием литовских уполномоченных лиц, ответственных за данное направление", - заявили в пресс-службе Лукашенко.
Напомним
Литва объявила о временном закрытии двух пограничных переходов с Беларусью – Медининкай и Шальчининкай – на период одного месяца. Ограничения вступают в силу со среды и продлятся до 30 ноября, с возможностью продления. По решению правительства, пункт пропуска Шальчининкай будет полностью закрыт, тогда как Медининкай останется частично открытым для отдельных категорий граждан.
В ночь на вторник, 11 ноября, литовские пограничники остановили восемь воздушных шаров, запущенных с территории Беларуси, которые, по предварительной информации, транспортировали более 13 тысяч пачек нелегальных сигарет, а также перехватили самодельный дрон.