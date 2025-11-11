лукашенко не устанавливает правила: глава МИД Литвы отклонил предложение диктатора о переговорах по восстановлению границы

$41.960.02
Завтра графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
15:57 • 19079 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
14:28 • 28631 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба
13:20 • 21807 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
13:01 • 34400 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 29413 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 20874 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 23681 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 25383 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31 • 27944 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
Эксклюзивы
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
14:28 • 28617 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27 • 28113 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора13:01 • 34388 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 29403 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 86807 просмотра
лукашенко не устанавливает правила: глава МИД Литвы отклонил предложение диктатора о переговорах по восстановлению границы

Киев • УНН

 • 592 просмотра

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отклонил предложение александра лукашенко о переговорах по восстановлению границы. Он подчеркнул, что лукашенко не устанавливает правила, и Литва не пойдет по пути, который ей пытаются навязать.

лукашенко не устанавливает правила: глава МИД Литвы отклонил предложение диктатора о переговорах по восстановлению границы

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что откажется от переговоров с Беларусью по восстановлению границы после того, как белорусский диктатор Александр Лукашенко во вторник приказал своему министру иностранных дел начать переговоры. Об этом пишет издание Reuters, передает УНН.

Детали

Лукашенко не устанавливает правила... Моя настойчивая рекомендация моему правительству будет заключаться в том, чтобы не идти по пути, который они пытаются нам навязать

- сказал министр.

Дополнение

11 ноября Лукашенко приказал начать переговоры после встречи со своим министром иностранных дел, главой КГБ и главой государственного пограничного комитета.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко в связи с предложениями литовских властей по урегулированию ситуации на белорусско-литовской границе заслушал доклады председателя Госпогранкомитета генерала Константина Молостова, министра иностранных дел Максима Рыженкова и председателя КГБ генерала Ивана Тертеля по вопросам ситуации на белорусско-литовской и белорусско-польской границе. С учетом обращения литовской стороны, президентом поручено министру иностранных дел организовать переговоры по вопросам нормализации ситуации и восстановления полноценного функционирования пунктов пропуска на общей границе - с участием литовских уполномоченных лиц, ответственных за данное направление", - заявили в пресс-службе Лукашенко.

Напомним

Литва объявила о временном закрытии двух пограничных переходов с Беларусью – Медининкай и Шальчининкай – на период одного месяца. Ограничения вступают в силу со среды и продлятся до 30 ноября, с возможностью продления. По решению правительства, пункт пропуска Шальчининкай будет полностью закрыт, тогда как Медининкай останется частично открытым для отдельных категорий граждан.

В ночь на вторник, 11 ноября, литовские пограничники остановили восемь воздушных шаров, запущенных с территории Беларуси, которые, по предварительной информации, транспортировали более 13 тысяч пачек нелегальных сигарет, а также перехватили самодельный дрон.

Павел Башинский

Техника
Беларусь
Reuters
Литва