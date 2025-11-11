лукашенко не встановлює правила: глава МЗС Литви відхилив пропозицію диктатора про переговори щодо відновлення кордону
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс відхилив пропозицію олександра лукашенка про переговори щодо відновлення кордону. Він наголосив, що лукашенко не встановлює правила, і Литва не піде шляхом, який їй намагаються нав'язати.
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що відмовиться від переговорів з білоруссю щодо відновлення кордону після того, як білоруський диктатор олександр лукашенко у вівторок наказав своєму міністру закордонних справ розпочати переговори. Про це пише видання Reuters, передає УНН.
Деталі
лукашенко не встановлює правила... Моя наполеглива рекомендація моєму уряду полягатиме в тому, щоб не йти шляхом, який вони намагаються нам нав'язати
Доповнення
11 листопада лукашенко наказав розпочати переговори після зустрічі зі своїм міністром закордонних справ, головою КДБ та головою державного прикордонного комітету.
"Президент білорусі олександр лукашенко у зв'язку з пропозиціями литовської влади щодо врегулювання ситуації на білорусько-литовському кордоні заслухав доповіді голови Держкордонкомітету генерала Костянтина Молостова, міністра закордонних справ Максима Риженкова та голови КДБ генерала Івана Тертеля з питань ситуації на білорусько-литовському та білорусько-польському кордоні. З урахуванням звернення литовської сторони, президентом доручено міністру закордонних справ організувати переговори з питань нормалізації ситуації та відновлення повноцінного функціонування пунктів пропуску на спільному кордоні - за участю литовських уповноважених осіб, відповідальних за даний напрямок", - заявили в пресслужбі лукашенка.
Нагадаємо
Литва оголосила про тимчасове закриття двох прикордонних переходів із білоруссю – Медінінкай та Шальчінінкай – на період одного місяця. Обмеження набувають чинності з середи й триватимуть до 30 листопада, з можливістю продовження. За рішенням уряду, пункт пропуску Шальчінінкай буде повністю закрито, тоді як Медінінкай залишиться частково відкритим для окремих категорій громадян.
У ніч проти вівторка, 11 листопада, литовські прикордонники зупинили вісім повітряних куль, запущених із території білорусі, які, за попередньою інформацією, транспортували понад 13 тисяч пачок нелегальних сигарет, а також перехопили саморобний дрон.