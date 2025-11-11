лукашенко не встановлює правила: глава МЗС Литви відхилив пропозицію диктатора про переговори щодо відновлення кордону

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 10461 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26451 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34811 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52030 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33723 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50228 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41242 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22937 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24846 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26278 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18494 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11040 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17342 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo19:26 • 9010 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5524 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52030 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45736 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50228 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41242 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94066 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5614 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 29957 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35225 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60925 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136905 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

лукашенко не встановлює правила: глава МЗС Литви відхилив пропозицію диктатора про переговори щодо відновлення кордону

Київ • УНН

 • 2354 перегляди

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс відхилив пропозицію олександра лукашенка про переговори щодо відновлення кордону. Він наголосив, що лукашенко не встановлює правила, і Литва не піде шляхом, який їй намагаються нав'язати.

лукашенко не встановлює правила: глава МЗС Литви відхилив пропозицію диктатора про переговори щодо відновлення кордону

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що відмовиться від переговорів з білоруссю щодо відновлення кордону після того, як білоруський диктатор олександр лукашенко у вівторок наказав своєму міністру закордонних справ розпочати переговори. Про це пише видання Reuters, передає УНН.

Деталі

лукашенко не встановлює правила... Моя наполеглива рекомендація моєму уряду полягатиме в тому, щоб не йти шляхом, який вони намагаються нам нав'язати

- сказав міністр.

Доповнення

11 листопада лукашенко наказав розпочати переговори після зустрічі зі своїм міністром закордонних справ, головою КДБ та головою державного прикордонного комітету.

"Президент білорусі олександр лукашенко у зв'язку з пропозиціями литовської влади щодо врегулювання ситуації на білорусько-литовському кордоні заслухав доповіді голови Держкордонкомітету генерала Костянтина Молостова, міністра закордонних справ Максима Риженкова та голови КДБ генерала Івана Тертеля з питань ситуації на білорусько-литовському та білорусько-польському кордоні. З урахуванням звернення литовської сторони, президентом доручено міністру закордонних справ організувати переговори з питань нормалізації ситуації та відновлення повноцінного функціонування пунктів пропуску на спільному кордоні - за участю литовських уповноважених осіб, відповідальних за даний напрямок", - заявили в пресслужбі лукашенка.

Нагадаємо

Литва оголосила про тимчасове закриття двох прикордонних переходів із білоруссю – Медінінкай та Шальчінінкай – на період одного місяця. Обмеження набувають чинності з середи й триватимуть до 30 листопада, з можливістю продовження. За рішенням уряду, пункт пропуску Шальчінінкай буде повністю закрито, тоді як Медінінкай залишиться частково відкритим для окремих категорій громадян.

У ніч проти вівторка, 11 листопада, литовські прикордонники зупинили вісім повітряних куль, запущених із території білорусі, які, за попередньою інформацією, транспортували понад 13 тисяч пачок нелегальних сигарет, а також перехопили саморобний дрон.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Техніка
Білорусь
Reuters
Литва