Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26483 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34832 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52063 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33738 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50241 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41255 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22937 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24846 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26278 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Графіки відключень електроенергії
Литва перехопила вісім метеозондів і саморобний безпілотник, запущені з території білорусі

Київ • УНН

 • 2060 перегляди

Литовські прикордонники зупинили вісім повітряних куль та саморобний дрон, запущені з білорусі. Метеозонди транспортували понад 13 тисяч пачок нелегальних сигарет, а дрон, ймовірно, також ніс контрабанду.

Литва перехопила вісім метеозондів і саморобний безпілотник, запущені з території білорусі

У ніч проти вівторка, 11 листопада, литовські прикордонники зупинили вісім повітряних куль, запущених із території білорусі, які, за попередньою інформацією, транспортували понад 13 тисяч пачок нелегальних сигарет, а також перехопили саморобний дрон. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

Сьогодні вранці, близько 8:30, на полігоні Руднінкай знайдено кулю з контрабандним вантажем — сигаретами

- йдеться у повідомленні.

За словами представника Служби охорони державного кордону (VSAT) Гєдруса Мішучіса, у знайденій кулі перевозили стандартний вантаж із трьох ящиків — 1,5 тис. пачок нелегальних сигарет.

VSAT повідомила, що в ніч із понеділка на вівторок і у вівторок вранці було перехоплено загалом вісім метеорологічних куль, які летіли з білорусі до Литви. За попередніми даними, ними перевозили понад 13 тис. пачок контрабандних цигарок.

Два випадки перехоплення зафіксовано у Шальчінінкському районі, решту шість - у Варенському. У семи випадках кулі було виявлено завдяки інформації прикордонної розвідки, ще одну — поліція.

Як зазвичай, до всіх вантажів були прикріплені GPS-передавачі, які контрабандисти використовують для відстеження своїх посилок. За незаконне володіння товарами, що підлягають акцизному оподаткуванню, VSAT проводить досудове розслідування

- зазначила служба.

Крім того, минулої ночі у Шальчінінкському районі прикордонники приземлили саморобний дрон, що залетів із білорусі; ймовірно, він також ніс контрабанду. Вантаж дрона поки не знайдено, пошуки тривають.

Як повідомляє BNS, через контрабандні кулі в ніч із понеділка на вівторок три літаки, які мали приземлитися у Вільнюському аеропорту, були перенаправлені до Каунаса та Риги, що вплинуло на 470 пасажирів.

Тимчасові обмеження було введено після отримання інформації про невпізнані об’єкти в повітряному просторі. За даними NKVC, цієї ночі зафіксовано 34 таких радіолокаційних позначки.

Робота Вільнюського аеропорту було тимчасово припинено через повітряну кулю 09.11.25, 11:48 • 8592 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу
Техніка
Державний кордон України
Білорусь
Рига
Каунас
Литва