Литва перехопила вісім метеозондів і саморобний безпілотник, запущені з території білорусі

У ніч проти вівторка, 11 листопада, литовські прикордонники зупинили вісім повітряних куль, запущених із території білорусі, які, за попередньою інформацією, транспортували понад 13 тисяч пачок нелегальних сигарет, а також перехопили саморобний дрон. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

Сьогодні вранці, близько 8:30, на полігоні Руднінкай знайдено кулю з контрабандним вантажем — сигаретами - йдеться у повідомленні.

За словами представника Служби охорони державного кордону (VSAT) Гєдруса Мішучіса, у знайденій кулі перевозили стандартний вантаж із трьох ящиків — 1,5 тис. пачок нелегальних сигарет.

VSAT повідомила, що в ніч із понеділка на вівторок і у вівторок вранці було перехоплено загалом вісім метеорологічних куль, які летіли з білорусі до Литви. За попередніми даними, ними перевозили понад 13 тис. пачок контрабандних цигарок.

Два випадки перехоплення зафіксовано у Шальчінінкському районі, решту шість - у Варенському. У семи випадках кулі було виявлено завдяки інформації прикордонної розвідки, ще одну — поліція.

Як зазвичай, до всіх вантажів були прикріплені GPS-передавачі, які контрабандисти використовують для відстеження своїх посилок. За незаконне володіння товарами, що підлягають акцизному оподаткуванню, VSAT проводить досудове розслідування - зазначила служба.

Крім того, минулої ночі у Шальчінінкському районі прикордонники приземлили саморобний дрон, що залетів із білорусі; ймовірно, він також ніс контрабанду. Вантаж дрона поки не знайдено, пошуки тривають.

Як повідомляє BNS, через контрабандні кулі в ніч із понеділка на вівторок три літаки, які мали приземлитися у Вільнюському аеропорту, були перенаправлені до Каунаса та Риги, що вплинуло на 470 пасажирів.

Тимчасові обмеження було введено після отримання інформації про невпізнані об’єкти в повітряному просторі. За даними NKVC, цієї ночі зафіксовано 34 таких радіолокаційних позначки.

Робота Вільнюського аеропорту було тимчасово припинено через повітряну кулю