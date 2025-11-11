Литва перехватила восемь метеозондов и самодельный беспилотник, запущенные с территории беларуси

$41.960.02
13:20 • 3162 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
13:01 • 11535 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
12:30 • 11924 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
09:41 • 14683 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
08:48 • 20800 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 23360 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31 • 27142 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 64141 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 76226 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42 • 103884 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как 11 ноября будут действовать графики и сколько очередей будет без света
публикации
Эксклюзивы
День холостяка, День Независимости Польши и Международный день энергосбережения: что еще отмечают 11 ноября11 ноября, 04:30 • 11080 просмотра
Потери врага: российская армия недосчиталась более тысячи солдат и сотен БпЛА за сутки11 ноября, 05:15 • 5144 просмотра
ISW: за призывом резервистов в РФ для защиты инфраструктуры скрываются планы их отправки в Украину11 ноября, 05:44 • 7194 просмотра
ССО ВСУ раскрыли ситуацию в Покровске: что происходит на самом горячем направленииPhoto11 ноября, 07:02 • 11795 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов09:14 • 11232 просмотра
публикации
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27 • 3956 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора13:01 • 11535 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
12:30 • 11924 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 77139 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto10 ноября, 13:36 • 126920 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Тимур Миндич
Герман Галущенко
Башар Асад
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Херсон
Львов
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов09:14 • 11355 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 51613 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 126633 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 131038 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 174931 просмотра
Литва перехватила восемь метеозондов и самодельный беспилотник, запущенные с территории беларуси

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Литовские пограничники остановили восемь воздушных шаров и самодельный дрон, запущенные из беларуси. Метеозонды транспортировали более 13 тысяч пачек нелегальных сигарет, а дрон, вероятно, также нес контрабанду.

Литва перехватила восемь метеозондов и самодельный беспилотник, запущенные с территории беларуси

В ночь на вторник, 11 ноября, литовские пограничники остановили восемь воздушных шаров, запущенных с территории беларуси, которые, по предварительной информации, транспортировали более 13 тысяч пачек нелегальных сигарет, а также перехватили самодельный дрон. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Сегодня утром, около 8:30, на полигоне Руднинкай найден шар с контрабандным грузом — сигаретами

- говорится в сообщении.

По словам представителя Службы охраны государственной границы (VSAT) Гедрюса Мишучиса, в найденном шаре перевозили стандартный груз из трех ящиков — 1,5 тыс. пачек нелегальных сигарет.

VSAT сообщила, что в ночь с понедельника на вторник и во вторник утром было перехвачено в общей сложности восемь метеорологических шаров, летевших из Беларуси в Литву. По предварительным данным, ими перевозили более 13 тыс. пачек контрабандных сигарет.

Два случая перехвата зафиксированы в Шальчининкском районе, остальные шесть - в Варенском. В семи случаях шары были обнаружены благодаря информации пограничной разведки, еще один — полиция.

Как обычно, ко всем грузам были прикреплены GPS-передатчики, которые контрабандисты используют для отслеживания своих посылок. За незаконное владение товарами, подлежащими акцизному налогообложению, VSAT проводит досудебное расследование

- отметила служба.

Кроме того, минувшей ночью в Шальчининкском районе пограничники приземлили самодельный дрон, залетевший из Беларуси; вероятно, он также нес контрабанду. Груз дрона пока не найден, поиски продолжаются.

Как сообщает BNS, из-за контрабандных шаров в ночь с понедельника на вторник три самолета, которые должны были приземлиться в Вильнюсском аэропорту, были перенаправлены в Каунас и Ригу, что повлияло на 470 пассажиров.

Временные ограничения были введены после получения информации о неопознанных объектах в воздушном пространстве. По данным NKVC, этой ночью зафиксировано 34 таких радиолокационных отметки.

Работа Вильнюсского аэропорта была временно приостановлена из-за воздушного шара09.11.25, 11:48 • 8555 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Техника
Государственная граница Украины
Беларусь
Рига
Каунас
Литва