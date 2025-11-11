Литва перехватила восемь метеозондов и самодельный беспилотник, запущенные с территории беларуси

В ночь на вторник, 11 ноября, литовские пограничники остановили восемь воздушных шаров, запущенных с территории беларуси, которые, по предварительной информации, транспортировали более 13 тысяч пачек нелегальных сигарет, а также перехватили самодельный дрон. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Сегодня утром, около 8:30, на полигоне Руднинкай найден шар с контрабандным грузом — сигаретами - говорится в сообщении.

По словам представителя Службы охраны государственной границы (VSAT) Гедрюса Мишучиса, в найденном шаре перевозили стандартный груз из трех ящиков — 1,5 тыс. пачек нелегальных сигарет.

VSAT сообщила, что в ночь с понедельника на вторник и во вторник утром было перехвачено в общей сложности восемь метеорологических шаров, летевших из Беларуси в Литву. По предварительным данным, ими перевозили более 13 тыс. пачек контрабандных сигарет.

Два случая перехвата зафиксированы в Шальчининкском районе, остальные шесть - в Варенском. В семи случаях шары были обнаружены благодаря информации пограничной разведки, еще один — полиция.

Как обычно, ко всем грузам были прикреплены GPS-передатчики, которые контрабандисты используют для отслеживания своих посылок. За незаконное владение товарами, подлежащими акцизному налогообложению, VSAT проводит досудебное расследование - отметила служба.

Кроме того, минувшей ночью в Шальчининкском районе пограничники приземлили самодельный дрон, залетевший из Беларуси; вероятно, он также нес контрабанду. Груз дрона пока не найден, поиски продолжаются.

Как сообщает BNS, из-за контрабандных шаров в ночь с понедельника на вторник три самолета, которые должны были приземлиться в Вильнюсском аэропорту, были перенаправлены в Каунас и Ригу, что повлияло на 470 пассажиров.

Временные ограничения были введены после получения информации о неопознанных объектах в воздушном пространстве. По данным NKVC, этой ночью зафиксировано 34 таких радиолокационных отметки.

Работа Вильнюсского аэропорта была временно приостановлена из-за воздушного шара