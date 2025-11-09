Работа Вильнюсского аэропорта была временно приостановлена из-за воздушного шара

В субботу в 20:45 движение воздушных судов в Вильнюсском аэропорту было временно остановлено из-за угрозы, связанной с метеозондом. Аэропорт возобновил работу в 21:50. Об этом пишет издание Delfi, передает УНН.

Подробности

По предварительной информации, решение о введении ограничений в воздушном пространстве было принято из-за воздушного шара, направлявшегося в сторону Вильнюсского аэропорта. Ограничения действуют до 23:45 - сообщали в Национальном центре управления кризисами.

Представитель министра транспорта Лукас Пашкявичюс заявлял, что в субботу вечером, после временной остановки движения самолетов в Вильнюсском аэропорту, ограничение было снято рекордно быстро.

По его словам, в субботу с 20:45 движение воздушных судов было временно прекращено из-за метеозондов, направлявшихся в сторону аэропорта. Службы сообщили, что на нормализацию ситуации потребуется около трех часов - ограничение было введено до 23:45. Однако, чтобы минимизировать влияние на пассажиров и обеспечить безопасность полетов, воздушное пространство было открыто раньше - в 21:50.

Напомним

Аэропорт Вильнюса временно закрыли из-за неизвестного беспилотника, который оказался гражданским дроном. Воздушное пространство снова открыли в 10:18 по местному времени.