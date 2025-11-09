Работа Вильнюсского аэропорта была временно приостановлена из-за воздушного шара

$41.960.02
48.540.04
ukenru
Эксклюзив
09:41 • 1554 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
08:48 • 6794 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
07:08 • 14220 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
05:31 • 19013 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 57917 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 72573 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42 • 100878 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как 11 ноября будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 119328 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 121497 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12 • 86534 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1м/с
79%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Израиль сделал первый шаг к введению смертной казни для террористов11 ноября, 00:28 • 14784 просмотра
Россия провалилась на выборах в совещательные органы ЮНЕСКО: реакция МИД Украины11 ноября, 00:59 • 16144 просмотра
Краматорск подвергся массированной атаке: 7 беспилотников ударили по городу за полчаса, погиб мужчина11 ноября, 01:30 • 12563 просмотра
Трамп похвалил сирийского лидера аль-Шараа после его исторического визита в Белый домPhoto11 ноября, 02:07 • 10790 просмотра
Зеленский: Украина готовит соглашения со странами Европы для защиты неба и энергетики11 ноября, 02:39 • 9572 просмотра
публикации
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 69837 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto10 ноября, 13:36 • 119328 просмотра
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове10 ноября, 13:27 • 55148 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 121497 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 112625 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Ким Кардашьян
Александр Сырский
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Покровск
Германия
Одесская область
Реклама
УНН Lite
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов09:14 • 1308 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 48202 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 122801 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 128059 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 172035 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
MIM-104 Patriot
Золото

Работа Вильнюсского аэропорта была временно приостановлена из-за воздушного шара

Киев • УНН

 • 8541 просмотра

Движение воздушных судов в Вильнюсском аэропорту было временно остановлено в 20:45 из-за угрозы от метеозонда. Аэропорт возобновил работу в 21:50, что произошло рекордно быстро.

Работа Вильнюсского аэропорта была временно приостановлена из-за воздушного шара

В субботу в 20:45 движение воздушных судов в Вильнюсском аэропорту было временно остановлено из-за угрозы, связанной с метеозондом. Аэропорт возобновил работу в 21:50. Об этом пишет издание Delfi, передает УНН.

Подробности

По предварительной информации, решение о введении ограничений в воздушном пространстве было принято из-за воздушного шара, направлявшегося в сторону Вильнюсского аэропорта. Ограничения действуют до 23:45

 - сообщали в Национальном центре управления кризисами.

Представитель министра транспорта Лукас Пашкявичюс заявлял, что в субботу вечером, после временной остановки движения самолетов в Вильнюсском аэропорту, ограничение было снято рекордно быстро.

По его словам, в субботу с 20:45 движение воздушных судов было временно прекращено из-за метеозондов, направлявшихся в сторону аэропорта. Службы сообщили, что на нормализацию ситуации потребуется около трех часов - ограничение было введено до 23:45. Однако, чтобы минимизировать влияние на пассажиров и обеспечить безопасность полетов, воздушное пространство было открыто раньше - в 21:50.

Напомним

Аэропорт Вильнюса временно закрыли из-за неизвестного беспилотника, который оказался гражданским дроном. Воздушное пространство снова открыли в 10:18 по местному времени.

Павел Башинский

ОбществоНовости МираПроисшествия
Техника
Вильнюс