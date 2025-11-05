Аеропорт столиці Литви тимчасово закривали через невідомий безпілотник: рейси затримувались

ukenru
12:20 • 756 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
11:19 • 5702 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
10:32 • 11084 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: в Укрзалізниці уточнили, чого це стосується
Ексклюзив
08:57 • 13967 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
08:12 • 16490 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
07:17 • 15609 перегляди
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
4 листопада, 23:11 • 32271 перегляди
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
4 листопада, 18:53 • 31806 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
4 листопада, 18:07 • 53912 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
4 листопада, 17:53 • 41216 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
Публікації
Ексклюзиви
У ЄС розглядають можливість запровадження "випробувального терміну" для нових країн-членів 5 листопада, 03:38 • 15801 перегляди
США завдали авіаудару по судну в Тихому океані: двоє загиблихVideo5 листопада, 04:09 • 8480 перегляди
Демократи здобули перемогу на перших масштабних виборах після повернення Трампа до влади5 листопада, 04:50 • 15556 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі08:51 • 11659 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto11:10 • 7822 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto11:38 • 5114 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto11:10 • 8498 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 59488 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto4 листопада, 13:50 • 55159 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 53602 перегляди
Дональд Трамп
Сергій Лещенко
Петер Сіярто
Роберт Паттінсон
Кім Чен Ин
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Нью-Йорк
Сінгапур
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі08:51 • 11963 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 29976 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 43724 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 46392 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 41521 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Фільм

Аеропорт столиці Литви тимчасово закривали через невідомий безпілотник: рейси затримувались

Київ • УНН

 • 644 перегляди

Аеропорт Вільнюса тимчасово закрили через невідомий безпілотник, який виявився цивільним дроном. Повітряний простір знову відкрили о 10:18 за місцевим часом.

Аеропорт столиці Литви тимчасово закривали через невідомий безпілотник: рейси затримувались

У середу, 5 листопада, аеропорт столиці Литви Вільнюса був тимчасово закритий через наявність поблизу невідомого безпілотника. Про це повідомляє УНН з посиланням на delfi.lt.

Деталі

За словами представника Вільнюських аеропортів Тадаса Василяускаса, повітряний простір знову відкрили о 10:18 за місцевим часом.

Пізніше Служба громадської безпеки Литви уточнила, що це був цивільний дрон, який пробув у повітрі не більше ніж хвилину. Водночас сервіс Flightradar зафіксував, що літак Ryanair з Барселони літав навколо Вільнюса в очікуванні дозволу на посадку в аеропорту столиці Литви.

Нагадаємо

Литва ввечері 24 жовтня закрила два найбільші аеропорти та пункти пропуску на кордоні з білоруссю. Це сталося через повітряні кулі, що летіли з білоруського боку.

За даними Центру протидії дезінформації РНБО України, у жовтні 2025 року Литва зафіксувала 275 спроб незаконного перетину кордону з білоруссю, майже половина з яких сталася за останні п'ять днів місяця.

Євген Устименко

Білорусь
Ryanair
Рада національної безпеки і оборони України
Вільнюс
Литва
Україна