Аеропорт столиці Литви тимчасово закривали через невідомий безпілотник: рейси затримувались
Київ • УНН
Аеропорт Вільнюса тимчасово закрили через невідомий безпілотник, який виявився цивільним дроном. Повітряний простір знову відкрили о 10:18 за місцевим часом.
У середу, 5 листопада, аеропорт столиці Литви Вільнюса був тимчасово закритий через наявність поблизу невідомого безпілотника. Про це повідомляє УНН з посиланням на delfi.lt.
Деталі
За словами представника Вільнюських аеропортів Тадаса Василяускаса, повітряний простір знову відкрили о 10:18 за місцевим часом.
Пізніше Служба громадської безпеки Литви уточнила, що це був цивільний дрон, який пробув у повітрі не більше ніж хвилину. Водночас сервіс Flightradar зафіксував, що літак Ryanair з Барселони літав навколо Вільнюса в очікуванні дозволу на посадку в аеропорту столиці Литви.
Нагадаємо
Литва ввечері 24 жовтня закрила два найбільші аеропорти та пункти пропуску на кордоні з білоруссю. Це сталося через повітряні кулі, що летіли з білоруського боку.
За даними Центру протидії дезінформації РНБО України, у жовтні 2025 року Литва зафіксувала 275 спроб незаконного перетину кордону з білоруссю, майже половина з яких сталася за останні п'ять днів місяця.