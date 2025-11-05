Аэропорт столицы Литвы временно закрывали из-за неизвестного беспилотника: рейсы задерживались

В среду, 5 ноября, аэропорт столицы Литвы Вильнюса был временно закрыт из-за наличия поблизости неизвестного беспилотника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на delfi.lt.

Подробности

По словам представителя Вильнюсских аэропортов Тадаса Василяускаса, воздушное пространство снова открыли в 10:18 по местному времени.

Позже Служба общественной безопасности Литвы уточнила, что это был гражданский дрон, который пробыл в воздухе не более минуты. В то же время сервис Flightradar зафиксировал, что самолет Ryanair из Барселоны летал вокруг Вильнюса в ожидании разрешения на посадку в аэропорту столицы Литвы.

Напомним

Литва вечером 24 октября закрыла два крупнейших аэропорта и пункты пропуска на границе с беларусью. Это произошло из-за воздушных шаров, летевших с белорусской стороны.

По данным Центра противодействия дезинформации СНБО Украины, в октябре 2025 года Литва зафиксировала 275 попыток незаконного пересечения границы с беларусью, почти половина из которых произошла за последние пять дней месяца.