Аэропорт столицы Литвы временно закрывали из-за неизвестного беспилотника: рейсы задерживались

ukenru
11:19 • 3188 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
10:32 • 9042 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Эксклюзив
08:57 • 12770 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
08:12 • 15407 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
07:17 • 14844 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11 • 31675 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 31504 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 53838 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
4 ноября, 17:53 • 41159 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
4 ноября, 17:22 • 38818 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Дроны атаковали ТЭЦ в российском городе ОрелVideo5 ноября, 02:29 • 23039 просмотра
В ЕС рассматривают возможность введения "испытательного срока" для новых стран-членов5 ноября, 03:38 • 14830 просмотра
США нанесли авиаудар по судну в Тихом океане: двое погибшихVideo5 ноября, 04:09 • 6592 просмотра
Демократы одержали победу на первых масштабных выборах после возвращения Трампа к власти5 ноября, 04:50 • 14593 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне08:51 • 10274 просмотра
публикации
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto11:38 • 2740 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto11:10 • 5846 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 58515 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto4 ноября, 13:50 • 54208 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 52692 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Сергей Лещенко
Петер Сийярто
Роберт Паттинсон
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Венгрия
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне08:51 • 10408 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 29440 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 43215 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 45914 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 41041 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Financial Times
9К720 Искандер

Аэропорт столицы Литвы временно закрывали из-за неизвестного беспилотника: рейсы задерживались

Киев • УНН

 • 316 просмотра

Аэропорт Вильнюса временно закрыли из-за неизвестного беспилотника, который оказался гражданским дроном. Воздушное пространство снова открыли в 10:18 по местному времени.

Аэропорт столицы Литвы временно закрывали из-за неизвестного беспилотника: рейсы задерживались

В среду, 5 ноября, аэропорт столицы Литвы Вильнюса был временно закрыт из-за наличия поблизости неизвестного беспилотника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на delfi.lt.

Подробности

По словам представителя Вильнюсских аэропортов Тадаса Василяускаса, воздушное пространство снова открыли в 10:18 по местному времени.

Позже Служба общественной безопасности Литвы уточнила, что это был гражданский дрон, который пробыл в воздухе не более минуты. В то же время сервис Flightradar зафиксировал, что самолет Ryanair из Барселоны летал вокруг Вильнюса в ожидании разрешения на посадку в аэропорту столицы Литвы.

Напомним

Литва вечером 24 октября закрыла два крупнейших аэропорта и пункты пропуска на границе с беларусью. Это произошло из-за воздушных шаров, летевших с белорусской стороны.

По данным Центра противодействия дезинформации СНБО Украины, в октябре 2025 года Литва зафиксировала 275 попыток незаконного пересечения границы с беларусью, почти половина из которых произошла за последние пять дней месяца.

Евгений Устименко

Новости МираПроисшествия
Беларусь
Ryanair
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Вильнюс
Литва
Украина