білорусь використовує мігрантів для тиску на Європу - ЦПД
Київ • УНН
У жовтні 2025 року Литва зафіксувала 275 спроб незаконного перетину кордону з білоруссю, майже половина з яких сталася за останні п'ять днів місяця. Це рекорд за останні пів року, що відбувся після закриття пунктів пропуску через контрабанду сигарет дронами.
У жовтні 2025 року Литва зафіксувала 275 спроб незаконного перетину кордону з боку білорусі, майже половина з яких сталася лише за останні п’ять днів місяці. Це рекорд за останні пів року, повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.
Деталі
Рекордний приріст нелегальних перетинів стався після того, як Вільнюс тимчасово закрив кілька пунктів пропуску через масові запуски дронів із контрабандними сигаретами з білоруської території. Литовський уряд розцінив ці інциденти як гібридну атаку, поєднану з економічним, інформаційним та міграційним тиском.
За 10 місяців 2025 року литовські прикордонники зупинили понад 41 тисячу порушників, що на 20% більше, ніж торік.
У Центрі протидії дезінформації стверджують, що мінськ свідомо використовує мігрантів як інструмент тиску на Євросоюз.
Подібну схему білоруський режим застосовував і в 2021 році, коли організовано завозив біженців із Близького Сходу для створення штучної міграційної кризи
Там також наголошують, що дії білорусі цілком відповідають інтересам росії.
Нинішнє зростання активності білорусі - складова багаторівневої гібридної війни, яку мінськ та москва скоординовано ведуть проти Європи
Нагадаємо
Литва ввечері 24 жовтня закрила два найбільші аеропорти та пункти пропуску на кордоні з білоруссю. Це сталося через повітряні кулі, що летіли з білоруського боку.