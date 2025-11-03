білорусь використовує мігрантів для тиску на Європу - ЦПД

$42.080.01
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
08:49 • 17669 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
08:34 • 18763 перегляди
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
08:31 • 18115 перегляди
Графіки відключень світла скасовані, але можливі ввечері - Міненерго
08:09 • 17211 перегляди
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
3 листопада, 00:16 • 23714 перегляди
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 14:42 • 38734 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 68466 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 67387 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 56560 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Саратові
У США достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ - Трамп
Сі Цзіньпін "знає про наслідки" вторгнення на Тайвань - Президент США
путін прагне торгувати зі США та заробляти гроші для росії - Трамп
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушників
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушників
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопада
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 68461 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров'я: поради фітнес-тренера
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 67382 перегляди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Музикант
Джей Ді Венс
Брітні Спірс
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Вінницька область
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченим
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+Film
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила сина
П'ять довгоочікуваних прем'єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопаді
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Шахед-136
Фільм

білорусь використовує мігрантів для тиску на Європу - ЦПД

Київ • УНН

 • 502 перегляди

У жовтні 2025 року Литва зафіксувала 275 спроб незаконного перетину кордону з білоруссю, майже половина з яких сталася за останні п'ять днів місяця. Це рекорд за останні пів року, що відбувся після закриття пунктів пропуску через контрабанду сигарет дронами.

білорусь використовує мігрантів для тиску на Європу - ЦПД

У жовтні 2025 року Литва зафіксувала 275 спроб незаконного перетину кордону з боку білорусі, майже половина з яких сталася лише за останні п’ять днів місяці. Це рекорд за останні пів року, повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.

Деталі

Рекордний приріст нелегальних перетинів стався після того, як Вільнюс тимчасово закрив кілька пунктів пропуску через масові запуски дронів із контрабандними сигаретами з білоруської території. Литовський уряд розцінив ці інциденти як гібридну атаку, поєднану з економічним, інформаційним та міграційним тиском.

За 10 місяців 2025 року литовські прикордонники зупинили понад 41 тисячу порушників, що на 20% більше, ніж торік.

У Центрі протидії дезінформації стверджують, що мінськ свідомо використовує мігрантів як інструмент тиску на Євросоюз.

Подібну схему білоруський режим застосовував і в 2021 році, коли організовано завозив біженців із Близького Сходу для створення штучної міграційної кризи

- заявили в ЦПД.

Там також наголошують, що дії білорусі цілком відповідають інтересам росії.

Нинішнє зростання активності білорусі - складова багаторівневої гібридної війни, яку мінськ та москва скоординовано ведуть проти Європи

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Литва ввечері 24 жовтня закрила два найбільші аеропорти та пункти пропуску на кордоні з білоруссю. Це сталося через повітряні кулі, що летіли з білоруського боку.

Лілія Подоляк

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Державний кордон України
Білорусь
Рада національної безпеки і оборони України
Європейський Союз
Вільнюс
Литва
Європа