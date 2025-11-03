беларусь использует мигрантов для давления на Европу - ЦПД
Киев • УНН
В октябре 2025 года Литва зафиксировала 275 попыток незаконного пересечения границы с беларусью, почти половина из которых произошла за последние пять дней месяца. Это рекорд за последние полгода, произошедший после закрытия пунктов пропуска из-за контрабанды сигарет дронами.
В октябре 2025 года Литва зафиксировала 275 попыток незаконного пересечения границы со стороны беларуси, почти половина из которых произошла только за последние пять дней месяца. Это рекорд за последние полгода, сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.
Детали
Рекордный прирост нелегальных пересечений произошел после того, как Вильнюс временно закрыл несколько пунктов пропуска из-за массовых запусков дронов с контрабандными сигаретами с белорусской территории. Литовское правительство расценило эти инциденты как гибридную атаку, соединенную с экономическим, информационным и миграционным давлением.
За 10 месяцев 2025 года литовские пограничники остановили более 41 тысячи нарушителей, что на 20% больше, чем в прошлом году.
В Центре противодействия дезинформации утверждают, что минск сознательно использует мигрантов как инструмент давления на Евросоюз.
Подобную схему белорусский режим применял и в 2021 году, когда организованно завозил беженцев с Ближнего Востока для создания искусственного миграционного кризиса
Там также отмечают, что действия беларуси полностью соответствуют интересам россии.
Нынешний рост активности беларуси - составляющая многоуровневой гибридной войны, которую минск и москва скоординированно ведут против Европы
Напомним
Литва вечером 24 октября закрыла два крупнейших аэропорта и пункты пропуска на границе с беларусью. Это произошло из-за воздушных шаров, летевших с белорусской стороны.