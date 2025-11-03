$42.080.01
48.980.00
ukenru
08:56 • 15044 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
08:49 • 16820 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
08:34 • 18110 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
08:31 • 17465 просмотра
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго
08:09 • 16670 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 23478 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 14:42 • 38536 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 67928 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 66845 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 56511 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
беларусь использует мигрантов для давления на Европу - ЦПД

Киев • УНН

 • 258 просмотра

В октябре 2025 года Литва зафиксировала 275 попыток незаконного пересечения границы с беларусью, почти половина из которых произошла за последние пять дней месяца. Это рекорд за последние полгода, произошедший после закрытия пунктов пропуска из-за контрабанды сигарет дронами.

беларусь использует мигрантов для давления на Европу - ЦПД

В октябре 2025 года Литва зафиксировала 275 попыток незаконного пересечения границы со стороны беларуси, почти половина из которых произошла только за последние пять дней месяца. Это рекорд за последние полгода, сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Детали

Рекордный прирост нелегальных пересечений произошел после того, как Вильнюс временно закрыл несколько пунктов пропуска из-за массовых запусков дронов с контрабандными сигаретами с белорусской территории. Литовское правительство расценило эти инциденты как гибридную атаку, соединенную с экономическим, информационным и миграционным давлением.

За 10 месяцев 2025 года литовские пограничники остановили более 41 тысячи нарушителей, что на 20% больше, чем в прошлом году.

В Центре противодействия дезинформации утверждают, что минск сознательно использует мигрантов как инструмент давления на Евросоюз.

Подобную схему белорусский режим применял и в 2021 году, когда организованно завозил беженцев с Ближнего Востока для создания искусственного миграционного кризиса

- заявили в ЦПД.

Там также отмечают, что действия беларуси полностью соответствуют интересам россии.

Нынешний рост активности беларуси - составляющая многоуровневой гибридной войны, которую минск и москва скоординированно ведут против Европы

- говорится в сообщении.

Напомним

Литва вечером 24 октября закрыла два крупнейших аэропорта и пункты пропуска на границе с беларусью. Это произошло из-за воздушных шаров, летевших с белорусской стороны.

Лилия Подоляк

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Государственная граница Украины
Беларусь
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Европейский Союз
Вильнюс
Литва
Европа