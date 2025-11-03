беларусь использует мигрантов для давления на Европу - ЦПД

В октябре 2025 года Литва зафиксировала 275 попыток незаконного пересечения границы с беларусью, почти половина из которых произошла за последние пять дней месяца. Это рекорд за последние полгода, произошедший после закрытия пунктов пропуска из-за контрабанды сигарет дронами.