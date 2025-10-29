Литва тимчасово закрила кордон із білоруссю: винятки діятимуть для дипломатів та громадян ЄС
Київ • УНН
Литва тимчасово закриває два прикордонні переходи з Білоруссю, Медінінкай та Шальчінінкай, на місяць, починаючи з середи. Винятки діятимуть для дипломатів, громадян ЄС та інших категорій, тоді як Шальчінінкай буде повністю закритий, а Медінінкай частково відкритий.
Литва оголосила про тимчасове закриття двох прикордонних переходів із білоруссю – Медінінкай та Шальчінінкай – на період одного місяця. Обмеження набувають чинності з середи й триватимуть до 30 листопада, з можливістю продовження. За рішенням уряду, пункт пропуску Шальчінінкай буде повністю закрито, тоді як Медінінкай залишиться частково відкритим для окремих категорій громадян. Про це повідомляє LRT, пише УНН.
Деталі
Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратовичюс пояснив, що винятки передбачають можливість перетину для дипломатів, учасників калінінградського транзиту, громадян ЄС, НАТО, ЄЕЗ, Швейцарії та членів їхніх сімей, а також осіб із дозволом на проживання в Литві.
Буде дозволено пропускати дипломатів, калінінградських транзитів, громадян, які повертаються до Литви, або членів їхніх сімей… Також залишається відкритою можливість видачі гуманітарних перепусток
Додатково уряд ухвалив винятки для громадян України, Андорри, Монако, Сан-Марино та Ватикану, а також для білоруських технічних працівників дипломатичних місій цих країн.
білорусь розгорне російський гіперзвуковий комплекс "Орєшник" у грудні28.10.25, 19:39 • 2902 перегляди
Причиною такого кроку стали випадки контрабандного ввезення повітряних кульок із Білорусі, які Литва розцінила як елемент гібридного тиску. Через цю діяльність було навіть обмежено роботу аеропортів.
Ці зміни мають бути реальним сигналом нашому, як ми бачимо сьогодні, не дуже доброзичливому сусіду, який не докладає жодних зусиль для вирішення проблеми. Їхня бездіяльність означає, що вони фактично разом беруть участь у цій діяльності
Прем’єр-міністр Литви під час засідання уряду також заявила, що контрабандні повітряні кульки з ,ілорусі є гібридною атакою, спрямованою на дестабілізацію ситуації.
ЄС закликав білорусь припинити хвилю повітряних куль з контрабандою і попередив про санкції29.10.25, 17:19 • 586 переглядiв