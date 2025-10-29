$42.080.01
ЄС закликав білорусь припинити хвилю повітряних куль з контрабандою і попередив про санкції

Київ • УНН

 • 604 перегляди

Європейський Союз засудив білорусь за провокаційні дії після того, як повітряні кулі з контрабандою сигарет змусили Литву закрити аеропорти. ЄС попередив про можливі подальші санкції, але утримався від прямих звинувачень режиму Лукашенка через заперечення Угорщини.

ЄС закликав білорусь припинити хвилю повітряних куль з контрабандою і попередив про санкції

Європейський союз попередив білорусь про необхідність припинити хвилю повітряних куль, що проникають у повітряний простір Європи, проте утримався від звинувачень авторитарного уряду країни після заперечень Угорщини, передає УНН із посиланням на Politico.

Деталі

У заяві, опублікованій у середу головним дипломатом блоку Кайєй Каллас від імені всіх 27 країн-членів, ЄС заявив, що "рішуче засуджує постійні та провокаційні дії білорусі" після того, як цього тижня повітряні об'єкти змусили Литву закрити аеропорти та закрити кордон із сусідньою країною.

Десятки повітряних куль з сигаретами, що нелегально перевозилися, викликали побоювання за безпеку цивільної авіації і викликали засудження з боку Вільнюса, який назвав ці вторгнення тактикою "гібридної війни" проти Заходу.

Литва просить ЄС посилити санкції проти білорусі через контрабандні повітряні кульки27.10.25, 22:04 • 6506 переглядiв

Ці повітряні кулі — не просто інструменти контрабанди, вони діють у контексті ширшої цілеспрямованої гібридної кампанії, поряд з іншими діями, включаючи незаконне ввезення мігрантів, яке спонсорується державою 

- йдеться в повідомленні.

"Щодо білоруського режиму введено санкції, і ЄС готовий вжити подальших відповідних заходів у разі продовження подібних дій".

Литва почне збивати повітряні кулі контрабандистів з білорусі27.10.25, 11:20 • 4260 переглядiв

Додамо

Остаточна заява була пом'якшена порівняно з попереднім проектом, поширеним у вівторок вранці та отриманим виданням POLITICO. У ньому йшлося про те, що режим авторитарного лідера білорусі олександра лукашенка "є співучасником безпосередньо або за допомогою навмисної бездіяльності".

Ця оцінка була виключена, щоб заручитися підтримкою Угорщини, яка тривалий час чинила опір спробам засудити москву та мінськ, що підтвердили дипломати та офіційні особи. Попередні спільні заяви, зокрема засуджувальне російські удари по Україні, внаслідок яких постраждав представник ЄС у Києві, довелося робити без підтримки Будапешта.

"Загалом заява рішуча", — сказав один із дипломатів ЄС, який побажав залишитися неназваним, щоб розповісти про закритий процес розробки. "Сьогодні було бажання піти на компроміс і домовитися".

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив в інтерв'ю виданню POLITICO раніше цього тижня, що інциденти з повітряними кулями наголошують на необхідності для ЄС активізувати спільні зусилля щодо забезпечення готовності та ввести нові санкції щодо білорусі.

Провокації білорусі з контрабандними повітряними кулями над Литвою: з'явилась реакція Євроради28.10.25, 01:30 • 12636 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Санкції
Війна в Україні
Білорусь
Кая Каллас
Європейський Союз
Литва
Угорщина
Будапешт
Україна
Київ