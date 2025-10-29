ЕС призвал Беларусь прекратить волну воздушных шаров с контрабандой и предупредил о санкциях

Европейский союз предупредил Беларусь о необходимости прекратить волну воздушных шаров, проникающих в воздушное пространство Европы, однако воздержался от обвинений авторитарного правительства страны после возражений Венгрии, передает УНН со ссылкой на Politico.

Подробности

В заявлении, опубликованном в среду главным дипломатом блока Кайей Каллас от имени всех 27 стран-членов, ЕС заявил, что "решительно осуждает постоянные и провокационные действия Беларуси" после того, как на этой неделе воздушные объекты заставили Литву закрыть аэропорты и закрыть границу с соседней страной.

Десятки воздушных шаров с нелегально перевозимыми сигаретами вызвали опасения за безопасность гражданской авиации и вызвали осуждение со стороны Вильнюса, который назвал эти вторжения тактикой "гибридной войны" против Запада.

Литва просит ЕС ужесточить санкции против Беларуси из-за контрабандных воздушных шаров

Эти воздушные шары — не просто инструменты контрабанды, они действуют в контексте более широкой целенаправленной гибридной кампании, наряду с другими действиями, включая незаконный ввоз мигрантов, который спонсируется государством - говорится в сообщении.

"В отношении белорусского режима введены санкции, и ЕС готов принять дальнейшие соответствующие меры в случае продолжения подобных действий".

Литва начнет сбивать воздушные шары контрабандистов из беларуси

Добавим

Окончательное заявление было смягчено по сравнению с предыдущим проектом, распространенным во вторник утром и полученным изданием POLITICO. В нем говорилось о том, что режим авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко "является соучастником непосредственно или посредством преднамеренного бездействия".

Эта оценка была исключена, чтобы заручиться поддержкой Венгрии, которая долгое время сопротивлялась попыткам осудить Москву и Минск, что подтвердили дипломаты и официальные лица. Предыдущие совместные заявления, в частности осуждающие российские удары по Украине, в результате которых пострадал представитель ЕС в Киеве, пришлось делать без поддержки Будапешта.

"В целом заявление решительное", — сказал один из дипломатов ЕС, пожелавший остаться неназванным, чтобы рассказать о закрытом процессе разработки. "Сегодня было желание пойти на компромисс и договориться".

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью изданию POLITICO ранее на этой неделе, что инциденты с воздушными шарами подчеркивают необходимость для ЕС активизировать совместные усилия по обеспечению готовности и ввести новые санкции в отношении Беларуси.

Провокации беларуси с контрабандными воздушными шарами над Литвой: появилась реакция Евросовета