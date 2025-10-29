ЕС призвал Беларусь прекратить волну воздушных шаров с контрабандой и предупредил о санкциях

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
14:53 • 3222 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
12:54 • 25238 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:21 • 21340 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
11:54 • 35697 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
09:51 • 23318 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 67787 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 46956 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 46790 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 114047 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 59183 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30 • 73757 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 46946 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 39203 просмотра
Танкер с российской нефтью развернулся на пути в Индию после санкций США29 октября, 08:48 • 23803 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto11:14 • 26911 просмотра
публикации
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:54 • 25253 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto11:54 • 35710 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto11:14 • 27071 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 67798 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30 • 73923 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Кудрицкий
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Польша
Купянск
Реклама
УНН Lite
Джейми Ли Кертис раскрыла, как "случайно" попала в актерскую профессию13:18 • 9338 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 39327 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 47069 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 33324 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto28 октября, 17:10 • 35440 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Старлинк
Хранитель
Золото

ЕС призвал Беларусь прекратить волну воздушных шаров с контрабандой и предупредил о санкциях

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Европейский Союз осудил Беларусь за провокационные действия после того, как воздушные шары с контрабандой сигарет вынудили Литву закрыть аэропорты. ЕС предупредил о возможных дальнейших санкциях, но воздержался от прямых обвинений режима Лукашенко из-за возражений Венгрии.

ЕС призвал Беларусь прекратить волну воздушных шаров с контрабандой и предупредил о санкциях

Европейский союз предупредил Беларусь о необходимости прекратить волну воздушных шаров, проникающих в воздушное пространство Европы, однако воздержался от обвинений авторитарного правительства страны после возражений Венгрии, передает УНН со ссылкой на Politico.

Подробности

В заявлении, опубликованном в среду главным дипломатом блока Кайей Каллас от имени всех 27 стран-членов, ЕС заявил, что "решительно осуждает постоянные и провокационные действия Беларуси" после того, как на этой неделе воздушные объекты заставили Литву закрыть аэропорты и закрыть границу с соседней страной.

Десятки воздушных шаров с нелегально перевозимыми сигаретами вызвали опасения за безопасность гражданской авиации и вызвали осуждение со стороны Вильнюса, который назвал эти вторжения тактикой "гибридной войны" против Запада.

Литва просит ЕС ужесточить санкции против Беларуси из-за контрабандных воздушных шаров27.10.25, 22:04 • 6504 просмотра

Эти воздушные шары — не просто инструменты контрабанды, они действуют в контексте более широкой целенаправленной гибридной кампании, наряду с другими действиями, включая незаконный ввоз мигрантов, который спонсируется государством 

- говорится в сообщении.

"В отношении белорусского режима введены санкции, и ЕС готов принять дальнейшие соответствующие меры в случае продолжения подобных действий".

Литва начнет сбивать воздушные шары контрабандистов из беларуси27.10.25, 11:20 • 4260 просмотров

Добавим

Окончательное заявление было смягчено по сравнению с предыдущим проектом, распространенным во вторник утром и полученным изданием POLITICO. В нем говорилось о том, что режим авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко "является соучастником непосредственно или посредством преднамеренного бездействия".

Эта оценка была исключена, чтобы заручиться поддержкой Венгрии, которая долгое время сопротивлялась попыткам осудить Москву и Минск, что подтвердили дипломаты и официальные лица. Предыдущие совместные заявления, в частности осуждающие российские удары по Украине, в результате которых пострадал представитель ЕС в Киеве, пришлось делать без поддержки Будапешта.

"В целом заявление решительное", — сказал один из дипломатов ЕС, пожелавший остаться неназванным, чтобы рассказать о закрытом процессе разработки. "Сегодня было желание пойти на компромисс и договориться".

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью изданию POLITICO ранее на этой неделе, что инциденты с воздушными шарами подчеркивают необходимость для ЕС активизировать совместные усилия по обеспечению готовности и ввести новые санкции в отношении Беларуси.

Провокации беларуси с контрабандными воздушными шарами над Литвой: появилась реакция Евросовета28.10.25, 01:30 • 12634 просмотра

Антонина Туманова

Новости Мира
Санкции
Война в Украине
Беларусь
Кайя Каллас
Европейский Союз
Литва
Венгрия
Будапешт
Украина
Киев