Литва просит ЕС ужесточить санкции против Беларуси из-за контрабандных воздушных шаров

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал ЕС ввести новые санкции против Беларуси после того, как над страной пролетела волна воздушных шаров с контрабандными сигаретами. Он назвал это частью гибридной войны белорусского режима и подчеркнул необходимость решительного и согласованного ответа Евросоюза, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

ЕС должен ввести новые торговые ограничения против Беларуси, чтобы ухудшить ее военную промышленность и лишить ее возможности вести гибридную войну - предупредил в понедельник министр иностранных дел Литвы.

В интервью Politico всего через несколько часов после закрытия литовской границы для Беларуси, вызванного пролетом огромных воздушных шаров с контрабандными сигаретами, министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что такие вторжения должны иметь последствия, даже если непосредственной угрозы безопасности они не представляют.

Десятки воздушных шаров привели к отмене полетов, а военным было приказано сбивать посторонние объекты.

Мы должны расширить режим санкций против Беларуси, включая гибридную деятельность как одну из причин. Мы должны синхронизировать санкции против России и Беларуси, и есть некоторые секторальные санкции, по которым мы не синхронизированы, например, авиация - подчеркнул он.

Существуют опасения, что Беларусь, союзник Москвы, превратилась в центр для обхода санкций на запчасти для самолетов и другие важные комплектующие, которые Кремль пытается получить, несмотря на ограничения, введенные ЕС и его западными партнерами, передает издание слова чиновника.

В то же время, продолжил Будрис, ЕС должен "серьезно отнестись" к планам введения пошлин на остальной экспорт Беларуси в блок, призывая к новым штрафным пошлинам "на белорусский экспорт и товары, а также на российский".

По словам литовского правительства, вторжение воздушных шариков является тактическим приемом в "гибридной войне" против Запада, который "на протяжении многих лет также сталкивался с тысячами потенциальных мигрантов, которых привозили и переправляли на границу, чтобы попытаться дестабилизировать страны Балтии и Польшу".

По словам Будриса, Литва теперь будет работать с НАТО и ЕС над совместным ответом.

Дополнение

Более ранние вторжения военных самолетов и дронов в воздушное пространство ЕС побудили к разработке общеблоковой программы противовоздушной обороны, известной как "стена дронов". Хотя проект не получил мгновенной поддержки, работа над долгосрочным усилением совместных возможностей продолжается, а Литва и другие приграничные страны настаивают на ускорении мер.

Белорусы нам в этом помогают. Они просто присылают дополнительные веские аргументы и примеры, почему нам это нужно и что нам нужно. А наш аргумент заключается в том, что если мы не остановим их здесь, они сделают это где-нибудь еще - иронично заметил Будрис.

Хотя 19-й пакет санкций ЕС, введенный против Москвы, предусматривает новые ограничения для белорусских компаний и вступит в действие в ближайшие недели, эксперты предупреждают, что обход этих санкций остается возможным, позволяя обеим странам поддерживать свои военные экономики.

Ранее УНН писал, что Литва четыре раза закрывала аэропорт Вильнюса на прошлой неделе после того, как воздушные шары вторглись в ее воздушное пространство, и каждый раз временно закрывала пункты пропуска на границе с Беларусью в ответ на эти инциденты.

Литва заявила, что воздушные шары отправляют контрабандисты, перевозящие контрабандные сигареты, но также обвинила белорусского правителя Александра Лукашенко, близкого союзника главы Кремля Владимира Путина, в том, что он не прекращает этой практики.