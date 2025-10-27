Литва просит ЕС ужесточить санкции против Беларуси из-за контрабандных воздушных шаров

$42.000.10
Эксклюзив
14:34
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек
Эксклюзив
27 октября, 14:25
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерах
Эксклюзив
27 октября, 12:53
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
ЕС рассматривает "план Б" для Украины после провала на саммите с "репарационным кредитом" - Politico 27 октября, 10:55
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером Брауном 27 октября, 11:25
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьми 27 октября, 12:28
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1 27 октября, 13:30
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздника 16:54
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздника 16:54
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1 27 октября, 13:30
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 12:53
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать 25 октября, 09:55
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Илон Маск
Кир Стармер
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Франция
Китай
Великобритания
УНН Lite
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь 19:31
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьми 27 октября, 12:28
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером Брауном 27 октября, 11:25
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья 27 октября, 09:22
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцо 27 октября, 00:06
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Крылатая ракета Storm Shadow

Литва просит ЕС ужесточить санкции против Беларуси из-за контрабандных воздушных шаров

Киев • УНН

 • 890 просмотра

Литва призывает ЕС ввести новые санкции против Беларуси после пролета контрабандных воздушных шаров. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал это частью гибридной войны белорусского режима.

Литва просит ЕС ужесточить санкции против Беларуси из-за контрабандных воздушных шаров

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал ЕС ввести новые санкции против Беларуси после того, как над страной пролетела волна воздушных шаров с контрабандными сигаретами. Он назвал это частью гибридной войны белорусского режима и подчеркнул необходимость решительного и согласованного ответа Евросоюза, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

ЕС должен ввести новые торговые ограничения против Беларуси, чтобы ухудшить ее военную промышленность и лишить ее возможности вести гибридную войну

- предупредил в понедельник министр иностранных дел Литвы.

В интервью Politico всего через несколько часов после закрытия литовской границы для Беларуси, вызванного пролетом огромных воздушных шаров с контрабандными сигаретами, министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что такие вторжения должны иметь последствия, даже если непосредственной угрозы безопасности они не представляют.

Десятки воздушных шаров привели к отмене полетов, а военным было приказано сбивать посторонние объекты.

Мы должны расширить режим санкций против Беларуси, включая гибридную деятельность как одну из причин. Мы должны синхронизировать санкции против России и Беларуси, и есть некоторые секторальные санкции, по которым мы не синхронизированы, например, авиация

- подчеркнул он.

Существуют опасения, что Беларусь, союзник Москвы, превратилась в центр для обхода санкций на запчасти для самолетов и другие важные комплектующие, которые Кремль пытается получить, несмотря на ограничения, введенные ЕС и его западными партнерами, передает издание слова чиновника.

В то же время, продолжил Будрис, ЕС должен "серьезно отнестись" к планам введения пошлин на остальной экспорт Беларуси в блок, призывая к новым штрафным пошлинам "на белорусский экспорт и товары, а также на российский".

По словам литовского правительства, вторжение воздушных шариков является тактическим приемом в "гибридной войне" против Запада, который "на протяжении многих лет также сталкивался с тысячами потенциальных мигрантов, которых привозили и переправляли на границу, чтобы попытаться дестабилизировать страны Балтии и Польшу".

По словам Будриса, Литва теперь будет работать с НАТО и ЕС над совместным ответом.

Дополнение

Более ранние вторжения военных самолетов и дронов в воздушное пространство ЕС побудили к разработке общеблоковой программы противовоздушной обороны, известной как "стена дронов". Хотя проект не получил мгновенной поддержки, работа над долгосрочным усилением совместных возможностей продолжается, а Литва и другие приграничные страны настаивают на ускорении мер.

Белорусы нам в этом помогают. Они просто присылают дополнительные веские аргументы и примеры, почему нам это нужно и что нам нужно. А наш аргумент заключается в том, что если мы не остановим их здесь, они сделают это где-нибудь еще

- иронично заметил Будрис.

Хотя 19-й пакет санкций ЕС, введенный против Москвы, предусматривает новые ограничения для белорусских компаний и вступит в действие в ближайшие недели, эксперты предупреждают, что обход этих санкций остается возможным, позволяя обеим странам поддерживать свои военные экономики.

Ранее УНН писал, что Литва четыре раза закрывала аэропорт Вильнюса на прошлой неделе после того, как воздушные шары вторглись в ее воздушное пространство, и каждый раз временно закрывала пункты пропуска на границе с Беларусью в ответ на эти инциденты.

Литва заявила, что воздушные шары отправляют контрабандисты, перевозящие контрабандные сигареты, но также обвинила белорусского правителя Александра Лукашенко, близкого союзника главы Кремля Владимира Путина, в том, что он не прекращает этой практики.

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
Техника
Война в Украине
Владимир Путин
Беларусь
НАТО
Европейский Союз
Литва
Польша