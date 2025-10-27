Литва почне збивати повітряні кулі контрабандистів з білорусі
Київ • УНН
Литва почне збивати повітряні кулі контрабандистів з білорусі, які неодноразово порушували повітряний простір країни. Це рішення прийнято після того, як аеропорт Вільнюса чотири рази закривався через такі інциденти.
Прем'єр-міністр Литви Інга Ругінене заявила у понеділок, що її країна почне збивати повітряні кулі контрабандистів, які перетинають кордон країни із білоруссю, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Ці повітряні кулі неодноразово порушували повітряне сполучення цієї балтійської країни.
Член НАТО Литва чотири рази закривала аеропорт Вільнюса минулого тижня після того, як повітряні кулі вторглися в її повітряний простір, і щоразу тимчасово закривала пункти пропуску на кордоні з білоруссю у відповідь на ці інциденти.
Литва заявила, що повітряні кулі відправляють контрабандисти, які перевозять контрабандні цигарки, але також звинуватила білоруського правителя олександра лукашенка, близького союзника глави кремля володимира путіна, у тому, що він не припиняє цієї практики.
Ругінене назвала ці інциденти "гібридними атаками" і заявила, що пункти пропуску на кордоні з білоруссю будуть закриті, за винятком поїздок дипломатів та громадян ЄС, які залишають сусідню країну.
Сьогодні ми вирішили вжити найсуворіших заходів, іншого шляху немає
Вона додала, що її уряд також може обговорити можливість проведення консультацій з безпеки відповідно до статті 4 Статуту НАТО.