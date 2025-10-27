Литва знову закрила пункти пропуску на кордоні з білоруссю
Київ • УНН
Литва тимчасово закрила пункти пропуску "Шалчинінкай" та "Мядінінкай" на кордоні з білоруссю через політ повітряних куль. Міжнародний аеропорт Вільнюса також призупинив роботу до ранку.
Литва ввечері у неділю, 26 жовтня, знову закрила пункти пропуску "Шалчинінкай" та "Мядінінкай" на кордоні з білоруссю. Про це повідомляє LRV, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що проїзд транспорту та перехід людей тимчасово зупинили через політ повітряних куль у напрямку Вільнюського аеропорту з боку білорусі.
Сам міжнародний аеропорт столиці Литви також було закрито, повідомляється у Facebook летовища.
Сьогодні (26 жовтня - ред.) ввечері о 21:42 повітряний рух у Вільнюському аеропорту був тимчасово призупинений. За попередніми повідомленнями, рішення про обмеження повітряного простору було спричинене польотом повітряних куль у напрямку Вільнюського аеропорту. Обмеження повітряного простору продовжено до 5:40 ранку
Додамо, що міжнародний аеропорт Вільнюса з цієї причини закривають уже третій день поспіль.
Нагадаємо
Напередодні президент Литви Гітанас Науседа заявив, що країна має розглянути можливість обмеження транзиту до калінінграда та довгострокового закриття кордону з білоруссю.
