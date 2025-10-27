$41.900.00
26 жовтня, 18:56 • 11437 перегляди
Обмеження споживання електроенергії: у кого не буде світла 27 жовтня
26 жовтня, 15:25 • 24296 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 26064 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
26 жовтня, 11:39 • 25957 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
26 жовтня, 10:52 • 31454 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
26 жовтня, 10:49 • 23709 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
26 жовтня, 10:21 • 20036 перегляди
Ворог накопичив 200 військових у Покровську, тривають стрілецькі бої - Генштаб
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 39907 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
26 жовтня, 09:07 • 14587 перегляди
Гучне пограбування Лувру: Le Figaro повідомляє про затримання двох підозрюваних
26 жовтня, 08:50 • 14066 перегляди
В Україні за тиждень уклали понад 3300 шлюбів: де найбільше
Литва знову закрила пункти пропуску на кордоні з білоруссю

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Литва тимчасово закрила пункти пропуску "Шалчинінкай" та "Мядінінкай" на кордоні з білоруссю через політ повітряних куль. Міжнародний аеропорт Вільнюса також призупинив роботу до ранку.

Литва знову закрила пункти пропуску на кордоні з білоруссю

Литва ввечері у неділю, 26 жовтня, знову закрила пункти пропуску "Шалчинінкай" та "Мядінінкай" на кордоні з білоруссю. Про це повідомляє LRV, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що проїзд транспорту та перехід людей тимчасово зупинили через політ повітряних куль у напрямку Вільнюського аеропорту з боку білорусі.

Сам міжнародний аеропорт столиці Литви також було закрито, повідомляється у Facebook летовища.

Сьогодні (26 жовтня - ред.) ввечері о 21:42 повітряний рух у Вільнюському аеропорту був тимчасово призупинений. За попередніми повідомленнями, рішення про обмеження повітряного простору було спричинене польотом повітряних куль у напрямку Вільнюського аеропорту. Обмеження повітряного простору продовжено до 5:40 ранку

- йдеться у повідомленні.

Додамо, що міжнародний аеропорт Вільнюса з цієї причини закривають уже третій день поспіль.

Нагадаємо

Напередодні президент Литви Гітанас Науседа заявив, що країна має розглянути можливість обмеження транзиту до калінінграда та довгострокового закриття кордону з білоруссю.

Литва висловила протест рф через порушення повітряного простору російськими літаками24.10.25, 08:49 • 3235 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
Білорусь
Вільнюс
Литва