Не лише закриття кордону з білоруссю: Литва розглядає обмеження транзиту до калінінграда
Київ • УНН
Президент Литви Гітанас Науседа заявив про необхідність розгляду обмеження транзиту до калінінграда та довгострокового закриття кордону з білоруссю. Це є відповіддю на гібридну атаку проти Литви, яка включала зупинку роботи аеропортів через повітряні кулі з білорусі.
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що країна має розглянути можливість обмеження транзиту до калінінграда та довгострокового закриття кордону з білоруссю. Про це повідомляє УНН з посиланням на LRT.
Деталі
Литовський президент оцінив нещодавні інциденти та перебої в роботі аеропортів країни як гібридну атаку проти Литви, на яку необхідно реагувати як симетричними, так і асиметричними засобами.
Найближчими днями уряд має запропонувати способи реагування. Серед варіантів, які мають бути розглянуті - тривале закриття кордону з білоруссю та обмеження транзиту до калінінграда, йдеться в повідомленні.
Також Гітанас Науседа скликає міжвідомчу нараду у вівторок, 28 жовтня.
Нагадаємо
У п'ятницю, 24 жовтня, Литва закрила два свої найбільші аеропорти та пункти пропуску на кордоні з білоруссю. Цьому рішенню передувала зупинка роботи аеропортів Вільнюса та Каунаса через повітряні кулі, що летіли з боку білорусі.