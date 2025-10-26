Не лише закриття кордону з білоруссю: Литва розглядає обмеження транзиту до калінінграда

$41.900.00
48.550.00
ukenru
15:25 • 2174 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
14:28 • 4718 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
11:39 • 11057 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
10:52 • 19245 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
10:49 • 17444 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
10:21 • 16948 перегляди
Ворог накопичив 200 військових у Покровську, тривають стрілецькі бої - Генштаб
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 28882 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
26 жовтня, 09:07 • 13338 перегляди
Гучне пограбування Лувру: Le Figaro повідомляє про затримання двох підозрюваних
26 жовтня, 08:50 • 13238 перегляди
В Україні за тиждень уклали понад 3300 шлюбів: де найбільше
26 жовтня, 07:48 • 15742 перегляди
ЗСУ звільнили три села на Донеччині та відкинули ворога біля трьох інших - DeepState
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
1м/с
72%
742мм
Популярнi новини
росія використовує візит дмитрієва для поширення кремлівських наративів в інфопросторі США - ISW26 жовтня, 06:07 • 8320 перегляди
Джон Бон Джові знову з’явиться на сцені після важкої операції26 жовтня, 07:57 • 5472 перегляди
Кількість постраждалих від атаки рф на столицю зросла до 31, наймолодшій - 4 роки26 жовтня, 08:10 • 12144 перегляди
Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Київ зросла до 32 осіб26 жовтня, 09:16 • 18407 перегляди
Столицю рф, ймовріно, оточили багаторівневою системою ППО: у мережі показали картуVideo12:45 • 4584 перегляди
Публікації
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 28882 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 62935 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 90039 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 73316 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 93996 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Музикант
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Кривий Ріг
Лувр
Реклама
УНН Lite
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 34514 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29 • 40674 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14 • 40996 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 41704 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 44230 перегляди
Актуальне
Техніка
Ракетна система С-400
Соціальна мережа
С-300
Опалення

Не лише закриття кордону з білоруссю: Литва розглядає обмеження транзиту до калінінграда

Київ • УНН

 • 1440 перегляди

Президент Литви Гітанас Науседа заявив про необхідність розгляду обмеження транзиту до калінінграда та довгострокового закриття кордону з білоруссю. Це є відповіддю на гібридну атаку проти Литви, яка включала зупинку роботи аеропортів через повітряні кулі з білорусі.

Не лише закриття кордону з білоруссю: Литва розглядає обмеження транзиту до калінінграда

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що країна має розглянути можливість обмеження транзиту до калінінграда та довгострокового закриття кордону з білоруссю. Про це повідомляє УНН з посиланням на LRT.

Деталі

Литовський президент оцінив нещодавні інциденти та перебої в роботі аеропортів країни як гібридну атаку проти Литви, на яку необхідно реагувати як симетричними, так і асиметричними засобами.

Найближчими днями уряд має запропонувати способи реагування. Серед варіантів, які мають бути розглянуті - тривале закриття кордону з білоруссю та обмеження транзиту до калінінграда, йдеться в повідомленні.

Також Гітанас Науседа скликає міжвідомчу нараду у вівторок, 28 жовтня.

Нагадаємо

У п'ятницю, 24 жовтня, Литва закрила два свої найбільші аеропорти та пункти пропуску на кордоні з білоруссю. Цьому рішенню передувала зупинка роботи аеропортів Вільнюса та Каунаса через повітряні кулі, що летіли з боку білорусі.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Повітряна тривога
Білорусь
Гітанас Науседа
Каунас
Вільнюс
Литва