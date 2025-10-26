Не лише закриття кордону з білоруссю: Литва розглядає обмеження транзиту до калінінграда

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що країна має розглянути можливість обмеження транзиту до калінінграда та довгострокового закриття кордону з білоруссю. Про це повідомляє УНН з посиланням на LRT.

Деталі

Литовський президент оцінив нещодавні інциденти та перебої в роботі аеропортів країни як гібридну атаку проти Литви, на яку необхідно реагувати як симетричними, так і асиметричними засобами.

Найближчими днями уряд має запропонувати способи реагування. Серед варіантів, які мають бути розглянуті - тривале закриття кордону з білоруссю та обмеження транзиту до калінінграда, йдеться в повідомленні.

Також Гітанас Науседа скликає міжвідомчу нараду у вівторок, 28 жовтня.

Нагадаємо

У п'ятницю, 24 жовтня, Литва закрила два свої найбільші аеропорти та пункти пропуску на кордоні з білоруссю. Цьому рішенню передувала зупинка роботи аеропортів Вільнюса та Каунаса через повітряні кулі, що летіли з боку білорусі.