Не только закрытие границы с беларусью: Литва рассматривает ограничение транзита в калининград
Киев • УНН
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о необходимости рассмотрения ограничения транзита в калининград и долгосрочного закрытия границы с беларусью. Это является ответом на гибридную атаку против Литвы, которая включала остановку работы аэропортов из-за воздушных шаров из беларуси.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна должна рассмотреть возможность ограничения транзита в калининград и долгосрочного закрытия границы с беларусью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на LRT.
Подробности
Литовский президент оценил недавние инциденты и перебои в работе аэропортов страны как гибридную атаку против Литвы, на которую необходимо реагировать как симметричными, так и асимметричными средствами.
В ближайшие дни правительство должно предложить способы реагирования. Среди вариантов, которые должны быть рассмотрены - длительное закрытие границы с беларусью и ограничение транзита в калининград, говорится в сообщении.
Также Гитанас Науседа созывает межведомственное совещание во вторник, 28 октября.
Напомним
В пятницу, 24 октября, Литва закрыла два своих крупнейших аэропорта и пункты пропуска на границе с беларусью. Этому решению предшествовала остановка работы аэропортов Вильнюса и Каунаса из-за воздушных шаров, летевших со стороны беларуси.