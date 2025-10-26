Не только закрытие границы с беларусью: Литва рассматривает ограничение транзита в калининград

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна должна рассмотреть возможность ограничения транзита в калининград и долгосрочного закрытия границы с беларусью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на LRT.

Подробности

Литовский президент оценил недавние инциденты и перебои в работе аэропортов страны как гибридную атаку против Литвы, на которую необходимо реагировать как симметричными, так и асимметричными средствами.

В ближайшие дни правительство должно предложить способы реагирования. Среди вариантов, которые должны быть рассмотрены - длительное закрытие границы с беларусью и ограничение транзита в калининград, говорится в сообщении.

Также Гитанас Науседа созывает межведомственное совещание во вторник, 28 октября.

Напомним

В пятницу, 24 октября, Литва закрыла два своих крупнейших аэропорта и пункты пропуска на границе с беларусью. Этому решению предшествовала остановка работы аэропортов Вильнюса и Каунаса из-за воздушных шаров, летевших со стороны беларуси.