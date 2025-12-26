$42.150.05
49.680.05
ukenru
25 грудня, 16:14 • 13673 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 48240 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 51625 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
25 грудня, 09:37 • 64456 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзіPhotoVideo
Ексклюзив
25 грудня, 09:14 • 32709 перегляди
Сніг повертається, але лижний сезон запізнився: якою буде погода в Карпатах на свята і чи зміняться ціни на житло
25 грудня, 08:33 • 25372 перегляди
російські атаки на енергетику у Різдвяну ніч залишили без світла жителів у 4 областях, на Одещині - аварійні відключення
25 грудня, 07:30 • 19434 перегляди
Розсекречені стенограми розмов путіна та Буша: кремль ще у 2000-х виступав проти України в НАТО
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 64045 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
24 грудня, 14:30 • 80339 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
24 грудня, 14:18 • 35238 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Китай перетворив росію на сировинний придаток після вторгнення в Україну - ЦПД

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Китай не дистанціювався від москви, а перетворив рф на свій сировинний придаток. Керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що росія є інструментом стратегічного тиску для Китаю.

Китай перетворив росію на сировинний придаток після вторгнення в Україну - ЦПД

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Китай не дистанціювався від москви, а перетворив рф на свій сировинний придаток. Про це у Telegram написав керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, роль рф у китайському баченні Європи - інструментальна: росія для КНР не є партнером рівня ЄС чи США, але є корисним фактором стратегічного тиску.

москва створює для Європи постійну безпекову нестабільність, яка змушує ЄС концентрувати ресурси на стримуванні, а не на глобальній конкуренції з Китаєм

- вважає Коваленко.

На його думку, конкуренція Китаю зі США за Європу має чітку практичну форму: США діють через безпеку, НАТО, військові гарантії та політичну солідарність, хоча працювати з окремими столицями нинішній адміністрації Білого дому вигідніше, ніж з ЄС.

Через 20 років у китайській логіці Європа має залишатися економічно значущою, але політично фрагментованою. Розвал ЄС може бути вигідним. Але Європа у баченні Пекіну не має стати слабкою, а лише повільною. Не ворожою, а обережною. Саме така Європа дозволяє Китаю балансувати між США та ЄС, використовуючи різницю інтересів між європейськими країнами. І всі дії Пекіна щодо Європи за останні 10-15 років цю логіку лише підтверджують

- вказує керівник ЦПД.

Він додає, що окремі країни мають стати залежними від китайських грошей, і росія як елемент тиску виконуватиме і далі цю роль, як сировинний придаток Пекіна.

Нагадаємо

Україна до кінця року готує низку санкційних рішень проти російських суб'єктів та тих, хто допомагає агресії, включаючи осіб з Китаю.

Вадим Хлюдзинський

