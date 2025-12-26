Китай перетворив росію на сировинний придаток після вторгнення в Україну - ЦПД
Київ • УНН
Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Китай не дистанціювався від москви, а перетворив рф на свій сировинний придаток. Керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що росія є інструментом стратегічного тиску для Китаю.
Про це у Telegram написав керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, роль рф у китайському баченні Європи - інструментальна: росія для КНР не є партнером рівня ЄС чи США, але є корисним фактором стратегічного тиску.
москва створює для Європи постійну безпекову нестабільність, яка змушує ЄС концентрувати ресурси на стримуванні, а не на глобальній конкуренції з Китаєм
На його думку, конкуренція Китаю зі США за Європу має чітку практичну форму: США діють через безпеку, НАТО, військові гарантії та політичну солідарність, хоча працювати з окремими столицями нинішній адміністрації Білого дому вигідніше, ніж з ЄС.
Через 20 років у китайській логіці Європа має залишатися економічно значущою, але політично фрагментованою. Розвал ЄС може бути вигідним. Але Європа у баченні Пекіну не має стати слабкою, а лише повільною. Не ворожою, а обережною. Саме така Європа дозволяє Китаю балансувати між США та ЄС, використовуючи різницю інтересів між європейськими країнами. І всі дії Пекіна щодо Європи за останні 10-15 років цю логіку лише підтверджують
Він додає, що окремі країни мають стати залежними від китайських грошей, і росія як елемент тиску виконуватиме і далі цю роль, як сировинний придаток Пекіна.
Нагадаємо
Україна до кінця року готує низку санкційних рішень проти російських суб'єктів та тих, хто допомагає агресії, включаючи осіб з Китаю.
