Литва снова закрыла пункты пропуска на границе с Беларусью

26 октября, 18:56 • 12484 просмотра
Ограничение потребления электроэнергии: у кого не будет света 27 октября
26 октября, 15:25 • 26435 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 27623 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 27345 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 32517 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 23928 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
26 октября, 10:21 • 20201 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 40895 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 09:07 • 14671 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
26 октября, 08:50 • 14124 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
Дамба дала трещину: "Мадяр" подтвердил удар по белгородскому водохранилищуVideo26 октября, 18:38
Удар по микроавтобусу в Сумской области: в больнице скончался 69-летний мужчина26 октября, 19:21
Зеленский опроверг фейк РФ об окружении 5 тысяч военных ВСУ на Купянском и Покровском направлениях26 октября, 20:01
Лавров: Разговор с Рубио прошел действительно хорошо, поскольку США по итогам не увидели необходимости в личной встрече26 октября, 20:23
"Он российский пропагандист": Бессент жестко раскритиковал главного переговорщика путина дмитриева23:33
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 40856 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 97334 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 100725 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto00:06
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55
Литва снова закрыла пункты пропуска на границе с Беларусью

Киев • УНН

 908 просмотра

Литва временно закрыла пункты пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай" на границе с Беларусью из-за полета воздушных шаров. Международный аэропорт Вильнюса также приостановил работу до утра.

Литва снова закрыла пункты пропуска на границе с Беларусью

Литва вечером в воскресенье, 26 октября, снова закрыла пункты пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай" на границе с Беларусью. Об этом сообщает LRV, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что проезд транспорта и переход людей временно остановили из-за полета воздушных шаров в направлении Вильнюсского аэропорта со стороны Беларуси.

Сам международный аэропорт столицы Литвы также был закрыт, сообщается в Facebook аэропорта.

Сегодня (26 октября - ред.) вечером в 21:42 воздушное движение в Вильнюсском аэропорту было временно приостановлено. По предварительным сообщениям, решение об ограничении воздушного пространства было вызвано полетом воздушных шаров в направлении Вильнюсского аэропорта. Ограничение воздушного пространства продлено до 5:40 утра

- говорится в сообщении.

Добавим, что международный аэропорт Вильнюса по этой причине закрывают уже третий день подряд.

Напомним

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна должна рассмотреть возможность ограничения транзита в Калининград и долгосрочного закрытия границы с Беларусью.

Литва выразила протест рф из-за нарушения воздушного пространства российскими самолетами24.10.25, 08:49

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Беларусь
Вильнюс
Литва