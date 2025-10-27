Литва снова закрыла пункты пропуска на границе с Беларусью
Киев • УНН
Литва временно закрыла пункты пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай" на границе с Беларусью из-за полета воздушных шаров. Международный аэропорт Вильнюса также приостановил работу до утра.
Литва вечером в воскресенье, 26 октября, снова закрыла пункты пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай" на границе с Беларусью. Об этом сообщает LRV, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что проезд транспорта и переход людей временно остановили из-за полета воздушных шаров в направлении Вильнюсского аэропорта со стороны Беларуси.
Сам международный аэропорт столицы Литвы также был закрыт, сообщается в Facebook аэропорта.
Сегодня (26 октября - ред.) вечером в 21:42 воздушное движение в Вильнюсском аэропорту было временно приостановлено. По предварительным сообщениям, решение об ограничении воздушного пространства было вызвано полетом воздушных шаров в направлении Вильнюсского аэропорта. Ограничение воздушного пространства продлено до 5:40 утра
Добавим, что международный аэропорт Вильнюса по этой причине закрывают уже третий день подряд.
Напомним
Накануне президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна должна рассмотреть возможность ограничения транзита в Калининград и долгосрочного закрытия границы с Беларусью.
