Литва начнет сбивать воздушные шары контрабандистов из беларуси

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила в понедельник, что ее страна начнет сбивать воздушные шары контрабандистов, пересекающие границу страны с беларусью, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Эти воздушные шары неоднократно нарушали воздушное сообщение этой балтийской страны.

Член НАТО Литва четыре раза закрывала аэропорт Вильнюса на прошлой неделе после того, как воздушные шары вторглись в ее воздушное пространство, и каждый раз временно закрывала пункты пропуска на границе с беларусью в ответ на эти инциденты.

Литва заявила, что воздушные шары отправляют контрабандисты, перевозящие контрабандные сигареты, но также обвинила белорусского правителя александра лукашенко, близкого союзника главы кремля владимира путина, в том, что он не прекращает эту практику.

Ругинене назвала эти инциденты "гибридными атаками" и заявила, что пункты пропуска на границе с беларусью будут закрыты, за исключением поездок дипломатов и граждан ЕС, покидающих соседнюю страну.

Сегодня мы решили принять самые строгие меры, другого пути нет - заявила Ругинене на пресс-конференции.

Она добавила, что ее правительство также может обсудить возможность проведения консультаций по безопасности в соответствии со статьей 4 Устава НАТО.