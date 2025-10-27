$42.000.10
Литва начнет сбивать воздушные шары контрабандистов из беларуси

Киев • УНН

 • 1334 просмотра

Литва начнет сбивать воздушные шары контрабандистов из беларуси, которые неоднократно нарушали воздушное пространство страны. Это решение принято после того, как аэропорт Вильнюса четыре раза закрывался из-за таких инцидентов.

Литва начнет сбивать воздушные шары контрабандистов из беларуси

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила в понедельник, что ее страна начнет сбивать воздушные шары контрабандистов, пересекающие границу страны с беларусью, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Эти воздушные шары неоднократно нарушали воздушное сообщение этой балтийской страны.

Член НАТО Литва четыре раза закрывала аэропорт Вильнюса на прошлой неделе после того, как воздушные шары вторглись в ее воздушное пространство, и каждый раз временно закрывала пункты пропуска на границе с беларусью в ответ на эти инциденты.

Литва снова закрыла пункты пропуска на границе с Беларусью27.10.25, 04:47 • 6156 просмотров

Литва заявила, что воздушные шары отправляют контрабандисты, перевозящие контрабандные сигареты, но также обвинила белорусского правителя александра лукашенко, близкого союзника главы кремля владимира путина, в том, что он не прекращает эту практику.

Ругинене назвала эти инциденты "гибридными атаками" и заявила, что пункты пропуска на границе с беларусью будут закрыты, за исключением поездок дипломатов и граждан ЕС, покидающих соседнюю страну.

Сегодня мы решили принять самые строгие меры, другого пути нет

- заявила Ругинене на пресс-конференции.

Она добавила, что ее правительство также может обсудить возможность проведения консультаций по безопасности в соответствии со статьей 4 Устава НАТО.

Юлия Шрамко

