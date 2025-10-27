Литва просить ЄС посилити санкції проти білорусі через контрабандні повітряні кульки

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис закликав ЄС запровадити нові санкції проти білорусі після того, як над країною пролетіла хвиля повітряних кульок із контрабандними сигаретами. Він назвав це частиною гібридної війни білоруського режиму і наголосив на необхідності рішучої та узгодженої відповіді Євросоюзу, пише УНН із посиланням на Politico.

Деталі

ЄС повинен запровадити нові торговельні обмеження проти білорусі, щоб погіршити її військову промисловість і позбавити її можливості вести гібридну війну - попередив у понеділок міністр закордонних справ Литви.

В інтерв'ю Politico лише кілька годин після закриття литовського кордону для білорусі, викликаного пролітом величезних повітряних куль з контрабандними сигаретами, міністр закордонних справ Кястутіс Будрис заявив, що такі вторгнення повинні мати наслідки, навіть якщо безпосередньої загрози безпеці вони не становлять.

Десятки повітряних куль призвели до скасування польотів, а військовим було наказано збивати сторонні об'єкти.

Ми повинні розширити режим санкцій протибБілорусі, включаючи гібридну діяльність як одну з причин. Ми повинні синхронізувати санкції проти росії та білорусі, і є деякі секторальні санкції, щодо яких ми не синхронізовані, наприклад, авіація - наголосив він.

Існують побоювання, що білорусь, союзник москви, перетворилася на центр для обходу санкцій на запчастини для літаків та інші важливі комплектуючі, які кремль намагається отримати, попри обмеження, запроваджені ЄС та його західними партнерами, передає видання слова посадовця.

Водночас, продовжив Будріс, ЄС має "серйозно поставитися" до планів запровадження мит на решту експорту білорусі до блоку, закликаючи до нових штрафних мит "на білоруський експорт та товари, а також на російський".

За словами литовського уряду, вторгнення повітряних кульок є тактичним прийомом у "гібридній війні" проти Заходу, який "протягом багатьох років також стикався з тисячами потенційних мігрантів, яких привозили та переправляли на кордон, щоб спробувати дестабілізувати країни Балтії та Польщу".

За словами Будріса, Литва тепер працюватиме з НАТО та ЄС над спільною відповіддю.

Доповнення

Раніші вторгнення військових літаків і дронів у повітряний простір ЄС спонукали до розробки загальноблокової програми протиповітряної оборони, відомої як "стіна дронів". Хоча проєкт не отримав миттєвої підтримки, робота над довгостроковим посиленням спільних можливостей триває, а Литва та інші прикордонні країни наполягають на пришвидшенні заходів.

білоруси нам у цьому допомагають. Вони просто надсилають додаткові вагомі аргументи та приклади, чому нам це потрібно і що нам потрібно. А наш аргумент полягає в тому, що якщо ми не зупинимо їх тут, вони зроблять це деінде - іронічно зауважив Будрис.

Хоча 19-й пакет санкцій ЄС, запроваджений проти москви передбачає нові обмеження для білоруських компаній і вступить у дію найближчими тижнями, експерти попереджають, що обхід цих санкцій залишається можливим, дозволяючи обом країнам підтримувати свої воєнні економіки.

Раніше УНН писав, що Литва чотири рази закривала аеропорт Вільнюса минулого тижня після того, як повітряні кулі вторглися в її повітряний простір, і щоразу тимчасово закривала пункти пропуску на кордоні з білоруссю у відповідь на ці інциденти.

Литва заявила, що повітряні кулі відправляють контрабандисти, які перевозять контрабандні цигарки, але також звинуватила білоруського правителя олександра лукашенка, близького союзника глави кремля володимира путіна, у тому, що він не припиняє цієї практики.