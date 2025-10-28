Провокации беларуси с контрабандными воздушными шарами над Литвой: появилась реакция Евросовета
Киев • УНН
Европейский Союз поддержал Литву в связи с регулярными пролетами контрабандных воздушных шаров со стороны беларуси. Президент Европейского совета Антониу Кошта заверил в полной солидарности с народом Литвы и призвал беларусь прекратить гибридную деятельность.
Европейский Союз выражает поддержку Литве в связи с регулярными пролетами контрабандных воздушных шаров со стороны Беларуси. Об этом в соцсети Х сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта, информирует УНН.
Подробности
Он заверил в "полной солидарности с народом Литвы после постоянных и провокационных действий Беларуси против ЕС и его государств-членов".
Эта гибридная деятельность должна быть прекращена, а Беларусь должна предотвратить дальнейшие инциденты
Он пообещал, что ЕС будет продолжать давить на белорусский режим за его соучастие в войне России против Украины и будет поддерживать защиту восточной границы ЕС.
Контекст
Накануне Литва призвала ЕС ввести новые санкции против Беларуси после пролета контрабандных воздушных шаров. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал это частью гибридной войны белорусского режима.
Литва четыре раза закрывала аэропорт Вильнюса на прошлой неделе после того, как воздушные шары вторглись в ее воздушное пространство, и каждый раз временно закрывала пункты пропуска на границе с Беларусью в ответ на эти инциденты.
