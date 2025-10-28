Провокації білорусі з контрабандними повітряними кулями над Литвою: з'явилась реакція Євроради
Київ • УНН
Європейський Союз підтримав Литву у зв'язку з регулярними прольотами контрабандних повітряних куль з боку білорусі. Президент Європейської ради Антоніу Кошта запевнив у повній солідарності з народом Литви та закликав білорусь припинити гібридну діяльність.
Деталі
Він запевнив "повній солідарності з народом Литви після постійних та провокаційних дій білорусі проти ЄС та його держав-членів".
Ця гібридна діяльність має бути припинена, а білорусь повинна запобігти подальшим інцидентам
Він пообіцяв, що ЄС продовжуватиме тиснути на білоруський режим за його співучасть у війні росії проти України та підтримуватиме захист східного кордону ЄС.
Контекст
Напередодні Литва закликала ЄС запровадити нові санкції проти Білорусі після прольоту контрабандних повітряних куль. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис назвав це частиною гібридної війни білоруського режиму.
Литва чотири рази закривала аеропорт Вільнюса минулого тижня після того, як повітряні кулі вторглися в її повітряний простір, і щоразу тимчасово закривала пункти пропуску на кордоні з білоруссю у відповідь на ці інциденти.
