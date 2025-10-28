білорусь планує в грудні розгорнути нову російську гіперзвукову ракетну систему середньої дальності "Орєшник", повідомило російське агентство ТАСС із посиланням на Наталію Ейсмонт, речницю самопроголошеного президента олександра лукашенка. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.



Підготовка до розгортання наближається до завершення – зазначила Ейсмонт.

Раніше лукашенко заявляв, що це рішення є відповіддю на "ескалацію з боку Заходу". Ракети "Орєшник" були вперше показані на спільних білорусько-російських навчаннях минулого місяця.

росія застосувала "Орєшник" проти України у листопаді 2024 року, вражаючи оборонне підприємство в Дніпрі. Диктатор рф володимир путін заявив, що санкціонував удар у відповідь на використання Україною американських і британських ракет великої дальності, і пригрозив подальшими ударами, зокрема по "центрах прийняття рішень" у Києві.

путін також стверджує, що "Орєшник" неможливо перехопити, а його руйнівна сила порівнянна з ядерною зброєю, хоча західні експерти ставлять ці твердження під сумнів.

