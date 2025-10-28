Польща може відкрити два пункти пропуску на кордоні з білоруссю - Туск

$42.070.07
48.970.21
ukenru
Ексклюзив
14:36 • 2560 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
10:50 • 12464 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
09:42 • 27714 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 21880 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 21222 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 18999 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 15913 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 38514 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 30148 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
28 жовтня, 06:38 • 13325 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
3.4м/с
72%
742мм
Популярнi новини
Голова МЗС Нідерландів сьогодні у Києві з обіцянкою максимальної підтримкиPhoto28 жовтня, 07:51 • 13572 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo28 жовтня, 08:22 • 28714 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф09:50 • 25070 перегляди
У Миколаєві трагічно загинули двоє малих дітей: матір залишила їх самих у квартирі на пів доби - поліціяPhotoVideo10:32 • 11914 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 212:22 • 13371 перегляди
Публікації
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 212:22 • 13418 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф09:50 • 25113 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:42 • 27714 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 38514 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto28 жовтня, 07:00 • 30148 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Ренд Пол
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Індія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto13:18 • 5170 перегляди
Кортні Кардаш’ян представила льодяники для вагінального здоров'я12:53 • 5214 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo28 жовтня, 08:22 • 28750 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 38514 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 37081 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Дипломатка
Соціальна мережа
Фільм

Польща може відкрити два пункти пропуску на кордоні з білоруссю - Туск

Київ • УНН

 • 678 перегляди

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про розгляд можливості відкриття переходів "Бобровики-Берестовиця" та "Кузниця-Брузьги", закритих у 2023 та 2021 роках. Це рішення є "пробним" і можливе завдяки посиленій охороні кордону.

Польща може відкрити два пункти пропуску на кордоні з білоруссю - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща розглядає можливість відкриття прикордонного переходу "Бобровики-Берестовиця" та "Кузниця-Брузьги" на кордоні з білоруссю, які були закриті у 2023 та 2021 роках. Про це пише Interia, передає УНН.

Якщо ми говоримо про те, що ці переходи можуть бути відкриті, то головним чином тому, що кордон захищений як ніколи раніше. Завдяки нашим спільним зусиллям польсько-білоруський кордон є, мабуть, найкраще охоронюваним кордоном у Європі. Тому ми можемо дозволити собі певний ризик, пов'язаний з його відкриттям 

- сказав Туск.

За його словами, заплановане на початок листопада відкриття двох прикордонних переходів буде "пробним" рішенням.

Якщо з якихось причин доведеться закрити кордон, я не буду вагатися ні хвилини 

- додав Туск.

За його словами, стосовно прикордонного переходу "Бобровики-Берестовиця" "немає логістичних" перешкод для його відкриття. Щодо другого прикордонного переходу "Кузниця-Брузьги", до кінця року рух буде дозволений лише для автомобілів вагою до 3,5 тонни. Причиною цього є триваючі ремонтні роботи дорожнього покриття.

Доповнення

Польща закрила пункт пропуску "Кузниця-Брузьги" в листопаді 2021 року у відповідь на міграційну кризу, розв'язану білоруссю. З лютого 2023 року закрила "Бобровики-Берестовиця".

Нагадаємо

Польща закривала кордон з білоруссю, включаючи залізничні переходи, через агресивні російсько-білоруські навчання "Захід-2025". Це рішення прийнято з міркувань національної безпеки, на тлі зростання напруги та гібридної війни.

Павло Башинський

Новини Світу
Білорусь
Дональд Туск
Польща