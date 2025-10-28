Польща може відкрити два пункти пропуску на кордоні з білоруссю - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща розглядає можливість відкриття прикордонного переходу "Бобровики-Берестовиця" та "Кузниця-Брузьги" на кордоні з білоруссю, які були закриті у 2023 та 2021 роках. Про це пише Interia, передає УНН.

Якщо ми говоримо про те, що ці переходи можуть бути відкриті, то головним чином тому, що кордон захищений як ніколи раніше. Завдяки нашим спільним зусиллям польсько-білоруський кордон є, мабуть, найкраще охоронюваним кордоном у Європі. Тому ми можемо дозволити собі певний ризик, пов'язаний з його відкриттям - сказав Туск.

За його словами, заплановане на початок листопада відкриття двох прикордонних переходів буде "пробним" рішенням.

Якщо з якихось причин доведеться закрити кордон, я не буду вагатися ні хвилини - додав Туск.

За його словами, стосовно прикордонного переходу "Бобровики-Берестовиця" "немає логістичних" перешкод для його відкриття. Щодо другого прикордонного переходу "Кузниця-Брузьги", до кінця року рух буде дозволений лише для автомобілів вагою до 3,5 тонни. Причиною цього є триваючі ремонтні роботи дорожнього покриття.

Доповнення

Польща закрила пункт пропуску "Кузниця-Брузьги" в листопаді 2021 року у відповідь на міграційну кризу, розв'язану білоруссю. З лютого 2023 року закрила "Бобровики-Берестовиця".

Нагадаємо

Польща закривала кордон з білоруссю, включаючи залізничні переходи, через агресивні російсько-білоруські навчання "Захід-2025". Це рішення прийнято з міркувань національної безпеки, на тлі зростання напруги та гібридної війни.