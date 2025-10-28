$42.070.07
Польша может открыть два пункта пропуска на границе с беларусью - Туск

Киев • УНН

 • 416 просмотра

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о рассмотрении возможности открытия переходов "Бобровники-Берестовица" и "Кузница-Брузги", закрытых в 2023 и 2021 годах. Это решение является "пробным" и возможно благодаря усиленной охране границы.

Польша может открыть два пункта пропуска на границе с беларусью - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша рассматривает возможность открытия пограничных переходов "Бобровники-Берестовица" и "Кузница-Брузги" на границе с Беларусью, которые были закрыты в 2023 и 2021 годах. Об этом пишет Interia, передает УНН.

Если мы говорим о том, что эти переходы могут быть открыты, то главным образом потому, что граница защищена как никогда раньше. Благодаря нашим общим усилиям польско-белорусская граница является, пожалуй, самой хорошо охраняемой границей в Европе. Поэтому мы можем позволить себе определенный риск, связанный с ее открытием 

- сказал Туск.

По его словам, запланированное на начало ноября открытие двух пограничных переходов будет "пробным" решением.

Если по каким-то причинам придется закрыть границу, я не буду колебаться ни минуты 

- добавил Туск.

По его словам, в отношении пограничного перехода "Бобровники-Берестовица" "нет логистических" препятствий для его открытия. Что касается второго пограничного перехода "Кузница-Брузги", до конца года движение будет разрешено только для автомобилей весом до 3,5 тонны. Причиной этого являются продолжающиеся ремонтные работы дорожного покрытия.

Дополнение

Польша закрыла пункт пропуска "Кузница-Брузги" в ноябре 2021 года в ответ на миграционный кризис, развязанный Беларусью. С февраля 2023 года закрыла "Бобровники-Берестовица".

Напомним

Польша закрывала границу с Беларусью, включая железнодорожные переходы, из-за агрессивных российско-белорусских учений "Запад-2025". Это решение принято из соображений национальной безопасности, на фоне роста напряжения и гибридной войны.

