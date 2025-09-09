Польща повністю закриває кордон з білоруссю напередодні навчань "Захід-2025"
Київ • УНН
Польща закриє кордон з білоруссю, включаючи залізничні переходи, через агресивні російсько-білоруські навчання "Захід-2025". Це рішення прийнято з міркувань національної безпеки, на тлі зростання напруги та гібридної війни.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що у ніч з четверга на п’ятницю країна закриє кордон з білоруссю, включно із залізничними переходами. Рішення ухвалили з міркувань національної безпеки напередодні російсько-білоруських навчань "Захід-2025", пише УНН із посиланням на Polsat News.
Агресивні російсько-білоруські навчання "Захід" розпочнуться у п’ятницю, а в ніч з четверга на п’ятницю ми закриємо кордон з білоруссю, включаючи залізничні переїзди
Він додав, що Польща відреагує на ці дії та згадав про арешт білоруським КДБ начебто польського шпигуна, який виявився ченцем. За словами прем'єр-міністра, такі дії є "агресивною провокацією".
За словами глави уряду, всім міністерствам, яких торкнулося це рішення, доручено подати детальні звіти про ситуацію на кордоні.
Навчання "Захід-2025"
москва та мінськ повідомили, що у навчаннях "Захід-2025", запланованих на 12–16 вересня, візьмуть участь 13 тисяч військовослужбовців. Литовські розвідслужби вказують, що фактична кількість залучених військ може бути більшою. Водночас литовські чиновники кажуть про до 30 000 білоруських та російських військовослужбовців.
Заступник голови Міністерства національної оборони Польщі Павел Залевський наприкінці серпня зазначив, що польська сторона очікує, що навчання супроводжуватимуться посиленням нервової, інформаційної та гібридної війни.
Чи під загрозою Сувалкський прохід?
Колишній офіцер британської військової розвідки Філіп Інграм попередив, що росія може спробувати захопити Сувалкський прохід, який вважають однією з найвразливіших точок НАТО - це малонаселена 100-кілометрова територія лісистих рівнин. Вона з’єднує Польщу та Литву та межує з білоруссю і російським ексклавом Кенігсбергом. Цей коридор є ключовим сухопутним маршрутом для країн Балтії до решти альянсу.
"Ми спостерігаємо посилення російської військової присутності в Кенігсберзі та білорусі, ми спостерігаємо раптові військові навчання та незвичайні переміщення військ", — прокоментував він у коментарі The Sun.
"Ми повинні бути готові до кожного кроку", - додав Януш Сеймей, речник Міністерства національної оборони.
"Сподіватимемося, що це найгірший сценарій, якого не станеться", - підсумував він.
