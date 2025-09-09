Шпигунська мережа білорусі викрита в Європі: деталі операції
Київ • УНН
Спецслужби Чехії, Угорщини та Румунії викрили шпигунську мережу білорусі в Європі. Серед викритих — колишній заступник голови розвідки Молдови, який передавав секретну інформацію КДБ білорусі.
Завдяки спільним діям спецслужб Чехії, Угорщини та Румунії було викрито шпигунську мережу, створену білоруссю в Європі. Про це інформує CNN з посиланням на чеське контррозвідувальне агентство (BIS), передає УНН.
Деталі
У понеділок, 8 вересня чеське агентство BIS повідомило, що група європейських агентів виявила у кількох європейських країнах шпигунів білоруського КДБ.
За даними BIS, серед них був колишній заступник голови розвідки молдавської SIS, який передавав секретну інформацію КДБ.
Чехія також вислала білоруського агента, що діяв під прикриттям дипломата. Йому надали 72 години, аби залишити країну, повідомило МЗС Чехії.
У BIS зазначили, що білорусь змогла розбудувати мережу завдяки можливості своїх дипломатів вільно пересуватися країнами Європи.
Щоб ефективно протидіяти цій ворожій діяльності в Європі, необхідно обмежити пересування акредитованих дипломатів із росії та білорусі в межах Шенгенської зони
Деталі поки не розкриваються.
Румунське агентство з протидії організованій злочинності DIICOT повідомило у понеділок, що виконало ордер на арешт 47-річного підозрюваного у державній зраді. За даними слідства, колишній посадовець SIS Молдови передавав державні таємниці білоруським спецслужбам, що могло поставити під загрозу національну безпеку.
У DIICOT додали, що у 2024–2025 роках підозрюваний двічі зустрічався з білоруськими агентами у Будапешті, де, ймовірно, відбувалася передача інструкцій та обмін грошовими винагородами.
Нагадаємо
Литовська розвідка фіксує активну кампанію кдб білорусі у соцмережах, спрямовану на вербування білоруських громадян за кордоном. Співробітники кдб відкрито зв'язуються з діаспорою, пропонуючи винагороду та погрожуючи.
Окружний суд польського міста Білосток засудив росіянина і білоруса до чотирьох років ув'язнення кожного за шпигунство на користь рф, яке полягало у зборі військової інформації та передачі її російській розвідці з 2017 по 2022 рік.
