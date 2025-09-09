$41.220.13
8 вересня, 17:31 • 12608 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 23381 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 26545 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 23153 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 44006 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 25650 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 26689 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 26728 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 27319 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 30290 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Шпигунська мережа білорусі викрита в Європі: деталі операції

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Спецслужби Чехії, Угорщини та Румунії викрили шпигунську мережу білорусі в Європі. Серед викритих — колишній заступник голови розвідки Молдови, який передавав секретну інформацію КДБ білорусі.

Шпигунська мережа білорусі викрита в Європі: деталі операції

Завдяки спільним діям спецслужб Чехії, Угорщини та Румунії було викрито шпигунську мережу, створену білоруссю в Європі. Про це інформує CNN з посиланням на чеське контррозвідувальне агентство (BIS), передає УНН.

Деталі

У понеділок, 8 вересня чеське агентство BIS повідомило, що група європейських агентів виявила у кількох європейських країнах шпигунів білоруського КДБ.

За даними BIS, серед них був колишній заступник голови розвідки молдавської SIS, який передавав секретну інформацію КДБ.

Чехія також вислала білоруського агента, що діяв під прикриттям дипломата. Йому надали 72 години, аби залишити країну, повідомило МЗС Чехії.

У BIS зазначили, що білорусь змогла розбудувати мережу завдяки можливості своїх дипломатів вільно пересуватися країнами Європи.

Щоб ефективно протидіяти цій ворожій діяльності в Європі, необхідно обмежити пересування акредитованих дипломатів із росії та білорусі в межах Шенгенської зони

- зауважив глава BIS Міхал Куделка.

Деталі поки не розкриваються.

Румунське агентство з протидії організованій злочинності DIICOT повідомило у понеділок, що виконало ордер на арешт 47-річного підозрюваного у державній зраді. За даними слідства, колишній посадовець SIS Молдови передавав державні таємниці білоруським спецслужбам, що могло поставити під загрозу національну безпеку.

У DIICOT додали, що у 2024–2025 роках підозрюваний двічі зустрічався з білоруськими агентами у Будапешті, де, ймовірно, відбувалася передача інструкцій та обмін грошовими винагородами.

Нагадаємо

Литовська розвідка фіксує активну кампанію кдб білорусі у соцмережах, спрямовану на вербування білоруських громадян за кордоном. Співробітники кдб відкрито зв'язуються з діаспорою, пропонуючи винагороду та погрожуючи.

Окружний суд польського міста Білосток засудив росіянина і білоруса до чотирьох років ув'язнення кожного за шпигунство на користь рф, яке полягало у зборі військової інформації та передачі її російській розвідці з 2017 по 2022 рік.

"Кріт" фсб у лавах НАБУ: з'явились нові деталі у справі08.09.25, 09:37 • 6840 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Білорусь
Литва
Чехія
Румунія
Угорщина
Будапешт
Молдова
Польща