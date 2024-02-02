У Польщі росіянина і білоруса засудили до чотирьох років ув’язнення за шпигунство для рф
Київ • УНН
Окружний суд польського міста Білосток засудив росіянина і білоруса до чотирьох років ув'язнення кожного за шпигунство на користь рф, яке полягало у зборі військової інформації та передачі її російській розвідці з 2017 по 2022 рік.
Окружний суд польського міста Білосток засудив до чотирьох років ув’язнення росіянина і білоруса за обвинуваченням у шпигуванні на користь рф. Протягом кількох років вони збирали важливу інформацію, зокрема, про польських військових яку передавали російській розвідці. Про це повідомляє Польське радіо, пише УНН.
Деталі
Обвинувачення стосуються діяльності цих осіб упродовж 2017-2022 років. У цей період вони мали накопичувати інформацію про польські військові частини, їх оснащення, виконання завдань поблизу кордону з білоруссю, а також співпрацю з військами інших країн НАТО і передавати її військовій розвідці росії.
Спецслужби РП встановили, що чоловіки багато років легально перебували на території Польщі. Зокрема, білорус навчався в Білостоці і працював в організації, яка займалася парашутною підготовкою. Натомість росіянин займався культурною та туристичною діяльністю.
Доповнення
Громадян росії та білорусі затримали у Польщі у квітні 2022 року. Обом було висунуто обвинувачення у скоєнні злочину, передбаченого статтею 130 Кримінального кодексу Польщі (шпигунство).
Тоді прокурор подав клопотання про закрите слухання, посилаючись на важливі державні інтереси, а також на приватні інтереси – свідків, серед яких багато військових.
Нагадаємо
10 липня минулого року Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали ще одного члена шпигунської мережі, яка працювала на російську розвідку.