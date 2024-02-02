В Польше россиянина и белоруса приговорили к четырем годам заключения за шпионаж для рф
Киев • УНН
Окружной суд польского города Белосток приговорил россиянина и белоруса к четырем годам заключения каждого за шпионаж в пользу рф, который заключался в сборе военной информации и передаче ее российской разведке с 2017 по 2022 год.
Окружной суд польского города Белосток приговорил к четырем годам заключения россиянина и белоруса по обвинению в шпионаже в пользу рф. В течение нескольких лет они собирали важную информацию, в частности, о польских военных которую передавали российской разведке. Об этом сообщает Польское радио, пишет УНН.
Детали
Обвинения касаются деятельности этих лиц в течение 2017-2022 годов. В этот период они должны были накапливать информацию о польских воинских частях, их оснащении, выполнении задач вблизи границы с беларусью, а также сотрудничестве с войсками других стран НАТО и передавать ее военной разведке россии.
Спецслужбы РП установили, что мужчины много лет легально находились на территории Польши. В частности, белорус учился в Белостоке и работал в организации, которая занималась парашютной подготовкой. Зато россиянин занимался культурной и туристической деятельностью.
Дополнение
Граждан россии и беларуси задержали в Польше в апреле 2022 года. Обоим было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 130 Уголовного кодекса Польши (шпионаж).
Тогда прокурор подал ходатайство о закрытом слушании, ссылаясь на важные государственные интересы, а также на частные интересы - свидетелей, среди которых много военных.
Напомним
10 июля прошлого года Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали еще одного члена шпионской сети, которая работала на российскую разведку.
В Польше россиянина и белоруса приговорили к четырем годам заключения за шпионаж для рф
Окружной суд польского города Белосток приговорил россиянина и белоруса к четырем годам заключения каждого за шпионаж в пользу рф, который заключался в сборе военной информации и передаче ее российской разведке с 2017 по 2022 год.
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