8 сентября, 17:31 • 12815 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 23976 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 26987 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 23430 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 44260 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 25723 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 26754 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 26739 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 27333 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 30297 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Хранитель

Шпионская сеть Беларуси раскрыта в Европе: детали операции

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Спецслужбы Чехии, Венгрии и Румынии раскрыли шпионскую сеть Беларуси в Европе. Среди разоблаченных — бывший заместитель главы разведки Молдовы, который передавал секретную информацию КГБ Беларуси.

Шпионская сеть Беларуси раскрыта в Европе: детали операции

Благодаря совместным действиям спецслужб Чехии, Венгрии и Румынии была разоблачена шпионская сеть, созданная Беларусью в Европе. Об этом информирует CNN со ссылкой на чешское контрразведывательное агентство (BIS), передает УНН.

Подробности

В понедельник, 8 сентября, чешское агентство BIS сообщило, что группа европейских агентов обнаружила в нескольких европейских странах шпионов белорусского КГБ.

По данным BIS, среди них был бывший заместитель главы разведки молдавской SIS, который передавал секретную информацию КГБ.

Чехия также выслала белорусского агента, действовавшего под прикрытием дипломата. Ему предоставили 72 часа, чтобы покинуть страну, сообщило МИД Чехии.

В BIS отметили, что Беларусь смогла развить сеть благодаря возможности своих дипломатов свободно передвигаться по странам Европы.

Чтобы эффективно противодействовать этой враждебной деятельности в Европе, необходимо ограничить передвижение аккредитованных дипломатов из России и Беларуси в пределах Шенгенской зоны

- отметил глава BIS Михал Куделка.

Подробности пока не раскрываются.

Румынское агентство по противодействию организованной преступности DIICOT сообщило в понедельник, что выполнило ордер на арест 47-летнего подозреваемого в государственной измене. По данным следствия, бывший чиновник SIS Молдовы передавал государственные тайны белорусским спецслужбам, что могло поставить под угрозу национальную безопасность.

В DIICOT добавили, что в 2024–2025 годах подозреваемый дважды встречался с белорусскими агентами в Будапеште, где, вероятно, происходила передача инструкций и обмен денежными вознаграждениями.

Напомним

Литовская разведка фиксирует активную кампанию КГБ Беларуси в соцсетях, направленную на вербовку белорусских граждан за рубежом. Сотрудники КГБ открыто связываются с диаспорой, предлагая вознаграждение и угрожая.

Окружной суд польского города Белосток приговорил россиянина и белоруса к четырем годам заключения каждого за шпионаж в пользу РФ, который заключался в сборе военной информации и передаче ее российской разведке с 2017 по 2022 год.

"Крот" фсб в рядах НАБУ: появились новые детали в деле08.09.25, 09:37 • 6846 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Беларусь
Литва
Чешская Республика
Румыния
Венгрия
Будапешт
Молдова
Польша