Шпионская сеть Беларуси раскрыта в Европе: детали операции
Киев • УНН
Спецслужбы Чехии, Венгрии и Румынии раскрыли шпионскую сеть Беларуси в Европе. Среди разоблаченных — бывший заместитель главы разведки Молдовы, который передавал секретную информацию КГБ Беларуси.
Благодаря совместным действиям спецслужб Чехии, Венгрии и Румынии была разоблачена шпионская сеть, созданная Беларусью в Европе. Об этом информирует CNN со ссылкой на чешское контрразведывательное агентство (BIS), передает УНН.
Подробности
В понедельник, 8 сентября, чешское агентство BIS сообщило, что группа европейских агентов обнаружила в нескольких европейских странах шпионов белорусского КГБ.
По данным BIS, среди них был бывший заместитель главы разведки молдавской SIS, который передавал секретную информацию КГБ.
Чехия также выслала белорусского агента, действовавшего под прикрытием дипломата. Ему предоставили 72 часа, чтобы покинуть страну, сообщило МИД Чехии.
В BIS отметили, что Беларусь смогла развить сеть благодаря возможности своих дипломатов свободно передвигаться по странам Европы.
Чтобы эффективно противодействовать этой враждебной деятельности в Европе, необходимо ограничить передвижение аккредитованных дипломатов из России и Беларуси в пределах Шенгенской зоны
Подробности пока не раскрываются.
Румынское агентство по противодействию организованной преступности DIICOT сообщило в понедельник, что выполнило ордер на арест 47-летнего подозреваемого в государственной измене. По данным следствия, бывший чиновник SIS Молдовы передавал государственные тайны белорусским спецслужбам, что могло поставить под угрозу национальную безопасность.
В DIICOT добавили, что в 2024–2025 годах подозреваемый дважды встречался с белорусскими агентами в Будапеште, где, вероятно, происходила передача инструкций и обмен денежными вознаграждениями.
Напомним
Литовская разведка фиксирует активную кампанию КГБ Беларуси в соцсетях, направленную на вербовку белорусских граждан за рубежом. Сотрудники КГБ открыто связываются с диаспорой, предлагая вознаграждение и угрожая.
Окружной суд польского города Белосток приговорил россиянина и белоруса к четырем годам заключения каждого за шпионаж в пользу РФ, который заключался в сборе военной информации и передаче ее российской разведке с 2017 по 2022 год.
"Крот" фсб в рядах НАБУ: появились новые детали в деле08.09.25, 09:37 • 6846 просмотров