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кдб білорусі активно вербує діаспору за кордоном - литовська розвідка

Київ • УНН

 • 816 перегляди

Литовська розвідка фіксує активну кампанію кдб білорусі у соцмережах, спрямовану на вербування білоруських громадян за кордоном. Співробітники кдб відкрито зв'язуються з діаспорою, пропонуючи винагороду та погрожуючи.

кдб білорусі активно вербує діаспору за кордоном - литовська розвідка

Департамент державної безпеки (ДДБ) Литви заявив, що їхня розвідка фіксує активну кампанію кдб білорусі у соцмережах, спрямовану на вербування білоруських громадян за кордоном. Про це повідомляє  Delfi, пише УНН.

Литовська розвідка фіксує активну кампанію кдб білорусі через соціальні мережі, спрямовану на вербування громадян білорусі, які проживають за кордоном

- заявили у ДДБ.

За даними розвідки, співробітники білоруського кдб відкрито, не приховуючи своєї службової приналежності, зв'язуються з представниками білоруської діаспори через соціальні мережі та інші сучасні засоби комунікації, закликаючи їх надавати інформацію про демократичні рухи, їх ініціативи, переважні настрої та інші відомості, що становлять інтерес для режиму Лукашенка.

Як зазначає ДДБ, об'єктами таких контактів є білоруські діаспори в Литві, Польщі, Грузії та, ймовірно, в інших країнах.

У відповідь режим лукашенка пропонує фінансову винагороду, різні пільги - нові паспорти, можливість вільного в'їзду в білорусь і назад, безпечне повернення на батьківщину. кдб часто застосовує щодо завербованих погрози і залякування: якщо вони затягують з виконанням вимог кдб або відмовляються співпрацювати, чинять психологічний тиск і погрожують

- заявили у ДДБ.

За даними розвідки, білоруські та російські спецслужби продовжують інформаційно-психологічну кампанію проти білоруської діаспори у Литві, використовуючи у своїх цілях осіб, які шукають заробіток у Телеграмі та інших соціальних мережах

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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