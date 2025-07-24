В Естонії заявили, що рф переміщує системи РЕБ ближче до кордонів НАТО
Київ • УНН
Естонія заявляє про посилення російських систем радіоелектронної боротьби поблизу своїх кордонів. Додаткове обладнання для глушіння сигналів перекинуто в район Кінгісеппа, що за 20 км від естонського кордону.
В уряді Естонії заявили, що росія посилила свої системи радіоелектронної боротьби поблизу естонських кордонів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Міністр внутрішніх справ Ігор Таро повідомив на пресконференції в Таллінні у четвер, що російська армія перекинула додаткове обладнання для глушіння сигналів у район міста Кінгісепп, яке розташоване приблизно за 20 кілометрів (12 миль) від естонського кордону.
Міністерство оборони росії поки не надало коментарів на запит.
Таке обладнання вже використовувалося на полі бою в Україні для порушення роботи навігаційних систем безпілотників. Водночас радіоелектронна боротьба спричиняє серйозні збої в роботі системи глобального позиціонування (GPS), якою користуються комерційні літаки та судна.
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