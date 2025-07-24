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В Эстонии заявили, что рф перемещает системы РЭБ ближе к границам НАТО

Киев • УНН

 • 376 просмотра

Эстония заявляет об усилении российских систем радиоэлектронной борьбы вблизи своих границ. Дополнительное оборудование для глушения сигналов переброшено в район Кингисеппа, что в 20 км от эстонской границы.

В Эстонии заявили, что рф перемещает системы РЭБ ближе к границам НАТО

В правительстве Эстонии заявили, что россия усилила свои системы радиоэлектронной борьбы вблизи эстонских границ. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Министр внутренних дел Игорь Таро сообщил на пресс-конференции в Таллинне в четверг, что российская армия перебросила дополнительное оборудование для глушения сигналов в район города Кингисепп, который расположен примерно в 20 километрах (12 милях) от эстонской границы.

Министерство обороны россии пока не предоставило комментариев на запрос.

Такое оборудование уже использовалось на поле боя в Украине для нарушения работы навигационных систем беспилотников. В то же время радиоэлектронная борьба вызывает серьезные сбои в работе системы глобального позиционирования (GPS), которой пользуются коммерческие самолеты и суда.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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