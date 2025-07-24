ЕС одобрил выделение огромного регионального финансирования в 392 млрд евро на военные проекты
Киев • УНН
Послы ЕС согласовали использование фонда сплочения объемом €392 миллиарда для проектов, связанных с обороной, что составляет примерно треть бюджета ЕС на 2021–2027 годы. Это решение позволяет странам ЕС использовать региональные фонды для поддержки оборонной промышленности и модернизации инфраструктуры.
Страны ЕС получают «зеленый свет» на использование действующего регионального фонда ЕС для проектов, связанных с обороной, причем безопасность и гражданская оборона названы основными приоритетами этого масштабного финансирования. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.
Детали
Как отмечает издание в среду, 23 июля, послы ЕС согласовали формулировку для политики сплоченности объемом €392 миллиарда — фонда, который составляет примерно треть бюджета ЕС на 2021–2027 годы и предназначен для помощи более бедным регионам в преодолении экономического отставания.
В рамках текущего промежуточного пересмотра этого фонда лидеры ЕС решили отдать приоритет оборонным возможностям. Такой сдвиг уже вызвал определенную критику из-за возможного сокращения финансирования социальных и экономических программ в пользу военных расходов.
В конце прошлой недели переговорщики Совета и Европейского парламента достигли компромисса по окончательной формулировке.
Учитывая [...] необходимость для Союза гарантировать собственную оборону и гражданскую готовность, финансирование из политики сплоченности должно быть оперативно мобилизовано для прямой поддержки инвестиций в оборонные возможности и общественную безопасность
Также упоминаются другие приоритеты ЕС, такие как экономическая конкурентоспособность и переход к возобновляемым источникам энергии.
Пересмотр открывает возможность для стран ЕС использовать региональные фонды для поддержки оборонной промышленности, а также для модернизации инфраструктуры в соответствии с военными требованиями.
Чтобы остаться в рамках первоначального назначения фонда, такие инвестиции «должны в первую очередь способствовать проектам, стимулирующим занятость, развитие навыков и диверсификацию промышленности на региональном уровне», согласно документу. Проекты также должны поддерживать малые и средние предприятия и технологии двойного назначения.
Несколько стран ЕС выступали за еще более широкое расширение сферы применения фондов сплоченности в отдельных отраслях. Однако границы текста, похоже, достаточно широки, чтобы удовлетворить большинство.
Дополнение
Первоначальное предложение Еврокомиссии критиковали эксперты и представители местных регионов за перенаправление средств в оборонный сектор и крупные корпорации. Президент Комитета регионов ЕС Ката Тюттё выразила опасения, что такое изменение превратит политику сплоченности в «просто фонд скорой помощи, используемый для латания последствий изменений приоритетов».
Окончательное утверждение новых приоритетов для финансирования сплоченности теперь выглядит очень вероятным, учитывая ключевое одобрение послов ЕС и успешные переговоры между Советом и Парламентом. Министры ЕС все еще должны утвердить соглашение на предстоящем официальном заседании, а депутаты Европарламента должны согласовать его на следующей пленарной сессии
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