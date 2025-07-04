В Словении парламент вынес на референдум целесообразность повышения оборонных расходов

Парламент Словении одобрил инициативу о проведении референдума о повышении оборонных расходов государства, что может помешать правительственным планам присоединиться к общеевропейским усилиям по усилению безопасности на фоне требований американского лидера Дональда Трампа повысить финансирование НАТО. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Запланированный референдум имеет целью отменить решение правительства об увеличении оборонного бюджета до 3% от валового внутреннего продукта до 2030 года. Сейчас Словения остается одной из стран НАТО с самым низким уровнем расходов на оборону в расчете на объемы экономики.

Инициативу о проведении референдума поддержала оппозиция, а также две меньшие партии в правительственной коалиции премьер-министра Роберта Голоба. Хотя референдум будет иметь консультативный характер и не является обязательным к исполнению, он наносит политический удар по позициям Голоба, которому менее чем за год придется идти на всеобщие выборы.

Европейские лидеры все больше беспокоятся из-за неуверенности в взятых Евросоюзом на себя обязательствах перед США по повышению финансирования НАТО. Президент Дональд Трамп настаивает на том, чтобы страны-члены тратили не менее 5% ВВП на оборону, из которых 3,5% должны идти непосредственно на военные нужды, а 1,5% — на более широкие меры безопасности, в частности инфраструктурные проекты.

Премьер Голоб в понедельник в интервью телеканалу RTVSLO подчеркнул, что Словения обязалась лишь достичь уровня 3% до 2030 года, а остальное финансирование планируется обеспечить через так называемые "гражданские проекты". "Все это уже обеспечивается в Словении сегодня", — отметил он. — "Никто никогда не имел в виду, что эти 5% должны идти на оружие".

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Вопрос оборонного финансирования уже вызвал трещины в правящей коалиции. Левые партии и социал-демократы обвинили премьера в том, что он обошел их позицию, поддержав новые обязательства НАТО во время саммита в Гааге в прошлом месяце.

Общество также разделено по этому вопросу. Согласно опросу Mediana, проведенному в марте, около 44% словенцев не видят необходимости в увеличении оборонных расходов, тогда как примерно 40% поддерживают усиление военного бюджета.

Напомним

Ранее премьер-министр Словении Роберт Голоб призвал к расширению определения понятия "расходы на оборону", что, по его мнению, поможет выполнить требования США по увеличению расходов на безопасность в рамках НАТО.

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