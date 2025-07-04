У Словенії парламент виніс на референдум доцільність підвищення оборонних витрат

Парламент Словенії схвалив ініціативу щодо проведення референдуму про підвищення оборонних витрат держави, що може завадити урядовим планам приєднатися до загальноєвропейських зусиль із посилення безпеки на тлі вимог американського лідера Дональда Трампа підвищити фінансування НАТО. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

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Запланований референдум має на меті скасувати рішення уряду про збільшення оборонного бюджету до 3% від валового внутрішнього продукту до 2030 року. Наразі Словенія залишається однією з країн НАТО з найнижчим рівнем витрат на оборону в розрахунку на обсяги економіки.

Ініціативу про проведення референдуму підтримала опозиція, а також дві менші партії в урядовій коаліції прем'єр-міністра Роберта Голоба. Хоча референдум матиме консультативний характер і не є обов’язковим до виконання, він завдає політичного удару по позиціях Голоба, якому менш ніж за рік доведеться йти на загальні вибори.

Європейські лідери дедалі більше непокояться через непевність у взятих Євросоюзом на себе зобов’язаннях перед США щодо підвищення фінансування НАТО. Президент Дональд Трамп наполягає на тому, щоб країни-члени витрачали не менше 5% ВВП на оборону, з яких 3,5% мають йти безпосередньо на військові потреби, а 1,5% — на ширші заходи безпеки, зокрема інфраструктурні проєкти.

Прем’єр Голоб у понеділок в інтерв’ю телеканалу RTVSLO наголосив, що Словенія зобов’язалася лише досягти рівня 3% до 2030 року, а решту фінансування планується забезпечити через так звані "цивільні проєкти". "Усе це вже забезпечується в Словенії сьогодні", — зазначив він. — "Ніхто ніколи не мав на увазі, що ці 5% мають йти на зброю".

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Питання оборонного фінансування вже спричинило тріщини в правлячій коаліції. Ліві партії та соціал-демократи звинуватили прем’єра у тому, що він обійшов їхню позицію, підтримавши нові зобов’язання НАТО під час саміту в Гаазі минулого місяця.

Суспільство також розділене щодо цього питання. Згідно з опитуванням Mediana, проведеним у березні, близько 44% словенців не бачать потреби у збільшенні оборонних витрат, тоді як приблизно 40% підтримують посилення військового бюджету.

Нагадаємо

Раніше прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб закликав до розширення визначення поняття "витрати на оборону", що, на його думку, допоможе виконати вимоги США щодо збільшення витрат на безпеку в межах НАТО.

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