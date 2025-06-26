Лідери ЄС на саміті досягли першої угоди - про оборону: про що йдеться

Лідери ЄС на саміті сьогодні досягли першої угоди - підписали спільну заяву щодо оборони, у якій наголошується на "необхідності продовжувати суттєво збільшувати витрати на оборону та безпеку Європи та краще інвестувати разом", пише УНН з посиланням на Politico та рішення Євроради, опубліковане у четвер.

Європейська рада наголошує на необхідності продовжувати суттєво збільшувати витрати на оборону та безпеку Європи, а також краще інвестувати разом, відзначаючи також зобов'язання, взяті на саміті НАТО у червні 2025 року державами-членами, які також є членами НАТО. Європейська рада закликає держави-члени координувати між собою виконання відповідних зобов'язань - ідеться у висновках Євроради.

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Це, як пише Politico, відображає формулювання, що було помічено в проєкті, де вітається схвалення нових інструментів фінансування, розроблених для того, щоб допомогти країнам ЄС витрачати більше на військове обладнання на тлі невизначеності щодо зобов'язань США перед континентом.

"Європейська рада закликає до подальшої роботи, щоб дати змогу європейській оборонній промисловості, включаючи малі та середні підприємства та компанії із середньою капіталізацією, збільшити виробництво", - ідеться у заяві.

Вказано, що Єврорада "вітає ухвалення регламенту про створення програми SAFE" зокрема.

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Єврорада попросила співзаконодавців "швидко розглянути, з метою швидкого досягнення згоди, пропозицію щодо стимулювання інвестицій, пов'язаних з обороною, у бюджеті ЄС та просунути роботу над пропозицією щодо вирішення проблем безпеки та оборони в контексті середньострокового перегляду політики згуртування, нагадуючи про добровільність будь-якого такого використання коштів". Лідери ЄС також привітали зусилля ЄІБ і закликало його "продовжувати зусилля для адаптації своєї практики кредитування оборонної промисловості".

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"Європейська рада підкреслює, що захист усіх сухопутних, повітряних та морських кордонів ЄС сприяє безпеці Європи в цілому, зокрема щодо східного кордону ЄС, враховуючи загрози, що виникають з боку росії та білорусі", - зазначається у висновках. - Окрім того, враховуючи загрози на решті кордонів ЄС, Європейська рада наголошує на важливості їхньої оборони".

"Європейська рада підкреслює важливість співпраці з однодумцями, які поділяють наші цілі зовнішньої та безпекової політики. У цьому зв'язку вона вітає нещодавні партнерства ЄС у сфері безпеки та оборони з Великою Британією та Канадою", - ідеться у висновках саміту ЄС.

Лідери ЄС, як вказано, розглянуть прогрес щодо цього на своєму засіданні у жовтні 2025 року та "обговорить наступні кроки у досягненні своєї мети оборонної готовності". І закликали Єврокомісію та Верховного представника ЄС представити дорожню карту з цією метою.

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