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Reuters: банк ЄС підвищує ліміт кредитування до €100 млрд і потроює фінансування для оборони

Київ • УНН

 • 370 перегляди

Країни ЄС домовилися про збільшення щорічних витрат Європейського інвестиційного банку до 100 млрд євро та потроєння фінансування оборонної промисловості. Банк також планує вкласти 70 млрд євро в технологічні інновації та відновлювані джерела енергії.

Reuters: банк ЄС підвищує ліміт кредитування до €100 млрд і потроює фінансування для оборони

Уряди країни ЄС домовилися збільшити щорічні витрати потужного кредитора блоку - Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) - до 100 млрд євро цього року та потроїти фінансування оборонної промисловості ЄС, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Джерела, поінформовані про плани, повідомили, що рішення було схвалено на засіданні правління ЄІБ у Люксембурзі перед офіційним підписанням, яке, як очікується, буде проведено міністрами фінансів ЄС пізніше у п'ятницю. 

Нова річна стеля витрат у 100 млрд євро більш ніж на 10 млрд євро перевищує суму, надану ЄІБ минулого року, і на 5 млрд євро перевищує 95 млрд євро, які президент банку Надя Кальвіно встановила як ціль на початку року.

Це також дозволить йому більш ніж потроїти фінансування проектів, пов'язаних із обороною. За словами джерел, сума збільшиться на 3,5 млрд євро з 1 млрд євро минулого року і буде значно вищою за 2 млрд євро, на які він націлився у січні.

ЄІБ заборонено інвестувати безпосередньо у зброю чи боєприпаси, але він може давати кредити для так званих цілей "подвійного призначення", таких як системи GPS чи будівлі та інфраструктура для армійських баз.

Він схвалив фінансування однієї такої бази у Литві неподалік від кордону з білоруссю, де німецькі війська мають бути постійно розміщені на іноземній території вперше з часів Другої світової війни.

Європейські країни щосили намагаються збільшити свої витрати на оборону на тлі тиску з боку президента США Дональда Трампа, який повідомив про плани скоротити багаторічну підтримку безпеки США для континенту.

Це також відбувається лише за кілька днів до саміту НАТО в Гаазі, де члени альянсу перебувають під тиском вимоги збільшити оборонні зобов'язання.

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Джерела повідомили, що збільшення кредитування ЄІБ спрямоване також на те, щоб спрямувати гроші в інші сфери, включаючи технологічні інновації та відновлювані джерела енергії.

Чиновники ЄС заявили, що банк, який є найбільшим багатостороннім кредитором у світі, також, імовірно, оголосить про плани вкласти 70 мільярдів євро в розвиток європейських технологічних компаній протягом наступних трьох років.

Програма під назвою Tech EU спрямована на те, щоб допомогти Європі краще конкурувати з Китаєм та США у гонці за передові технології, такі як суперкомп'ютери, робототехніка та штучний інтелект, а також відновлювані джерела енергії.

Фінансування у 70 мільярдів євро має бути поділено на 20 мільярдів євро на акціонерний капітал та квазіакціонерний капітал, 40 мільярдів євро на кредити та 10 мільярдів на гарантії у 2025-2027 роках, повідомили чиновники.

Вони сподіваються, що ці гроші дозволять мобілізувати додатково 250 мільярдів євро приватного інвестиційного фінансування та доповнять ширші зусилля Європейської комісії з підтримки стартапів та високоризикових підприємств.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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