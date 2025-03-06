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Єврокомісія та ЄІБ підписали гарантійну угоду на 2 млрд євро для відновлення України

Київ • УНН

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Єврокомісія та ЄІБ підписали гарантійну угоду на 2 млрд євро для відбудови України. Кошти спрямують на енергетику, транспорт та муніципальну інфраструктуру.

Єврокомісія та ЄІБ підписали гарантійну угоду на 2 млрд євро для відновлення України

Європейська комісія та група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) підписали гарантійну угоду в рамках програми Ukraine Facility для підтримки України у відбудові та стійкості країни, яка дозволить ЄІБ інвестувати 2 млрд євро в термінові зусилля з відновлення та реконструкції в Україні. Про це повідомляє Мінекономіки, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що кошти підтримають діяльність державного сектору в ключових секторах. Інвестиції будуть спрямовані на зміцнення енергетичних мереж України, включаючи енергетичні мережі, розширення виробництва гідроенергетики та відновлюваної енергії, а також підвищення енергоефективності.

Гроші також будуть спрямовані на модернізацію залізниць, покращення міського громадського транспорту та транспортного сполучення, включаючи "Шляхи солідарності" між ЄС та Україною та пункти пропуску на кордоні на ключових експортних маршрутах.

Крім того, фінансування допоможе відновити муніципальну інфраструктуру, таку як системи водопостачання та опалення, громадське освітлення, а також школи, лікарні та вищі навчальні заклади, зазначається у документі.

Довідково

Цю ініціативу реалізує консультаційна служба ЄІБ через пакет консультаційних послуг JASPERS для України вартістю 20 млн євро, який спільно фінансується Єврокомісією та консультативною програмою ЄІБ "ЄС для України" з 2024 року.

Нагадаємо

У січні цього року президентка ЄІБ Надія Кальвіно вперше відвідала Україну та зустрілася з Володимиром Зеленським. Банк планував виділити 2 млрд євро на інфраструктурні та соціальні проєкти в 2025 році.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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