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Еврокомиссия и ЕИБ подписали гарантийное соглашение на 2 миллиарда евро для восстановления Украины

Киев • УНН

 • 12039 просмотра

Еврокомиссия и ЕИБ подписали гарантийное соглашение на 2 миллиарда евро для восстановления Украины. Средства будут направлены на энергетику, транспорт и муниципальную инфраструктуру.

Еврокомиссия и ЕИБ подписали гарантийное соглашение на 2 миллиарда евро для восстановления Украины

Европейская комиссия и группа Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) подписали гарантийное соглашение в рамках программы Ukraine Facility для поддержки Украины в восстановлении и устойчивости страны, которое позволит ЕИБ инвестировать 2 миллиарда евро в срочные усилия по восстановлению и реконструкции в Украине. Об этом сообщает Минэкономики, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что средства поддержат деятельность государственного сектора в ключевых секторах. Инвестиции будут направлены на укрепление энергетических сетей Украины, включая энергетические сети, расширение производства гидроэнергетики и возобновляемой энергии, а также повышение энергоэффективности.

Деньги также будут направлены на модернизацию железных дорог, улучшение городского общественного транспорта и транспортного сообщения, включая "Пути солидарности" между ЕС и Украиной и пункты пропуска на границе на ключевых экспортных маршрутах.

Кроме того, финансирование поможет восстановить муниципальную инфраструктуру, такую как системы водоснабжения и отопления, уличное освещение, а также школы, больницы и высшие учебные заведения, отмечается в документе.

Справочно

Эту инициативу реализует консультационная служба ЕИБ через пакет консультационных услуг JASPERS для Украины стоимостью 20 миллионов евро, который совместно финансируется Еврокомиссией и консультативной программой ЕИБ "ЕС для Украины" с 2024 года.

Напоминаем

В январе этого года президентка ЕИБ Надежда Кальвино впервые посетила Украину и встретилась с Владимиром Зеленским. Банк планировал выделить 2 миллиарда евро на инфраструктурные и социальные проекты в 2025 году.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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