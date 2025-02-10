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ЄІБ планує інвестувати в Україну 2 млрд євро - Зеленський

ЄІБ планує інвестувати в Україну 2 млрд євро - Зеленський

Київ • УНН

 • 61103 перегляди

Президентка ЄІБ Надія Кальвіно вперше відвідала Україну та зустрілася з Володимиром Зеленським. Банк планує виділити 2 млрд євро на інфраструктурні та соціальні проєкти в 2025 році.

"Знаю, що Європейський інвестиційний банк має рішення інвестувати цього року в проєкти в Україні 2 мільярди євро, на які ми можемо розраховувати."  Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Глава української держави зустрівся з президенткою Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надією Кальвіно, яка вперше відвідала країну з офіційним візитом. У ході переговорів обговорювалися ключові питання співпраці, зокрема фінансова підтримка та реалізація гуманітарних проєктів.

Європейський інвестиційний банк із початку повномасштабної війни надав Україні допомогу, що перевищує 2 мільярди євро. У цьому році планується додаткове фінансування на таку ж суму, що дозволить реалізувати важливі проєкти в інфраструктурній та соціальній сферах.

Це серйозна підтримка, і ми розраховуємо на продовження нашого партнерства. Знаю, що є рішення інвестувати цього року в проєкти в Україні додаткові 2 мільярди євро, на які ми можемо розраховувати

- заявив Володимир Зеленський.

Серед головних тем зустрічі були підтримка енергетичної системи країни, зокрема в умовах постійних атак з боку агресора, будівництво укриттів у навчальних закладах, модернізація прикордонних пунктів пропуску, а також забезпечення житлом вимушених переселенців. Особливу увагу було приділено питанням гуманітарної допомоги, що стало особливо актуальним через тимчасове призупинення фінансування з боку USAID.

У рамках візиту відбулося підписання договорів, спрямованих на підтримку критично важливих інфраструктурних проєктів, зокрема у сферах водопостачання та енергетики.

ЄІБ та Україна підписали нові угоди: куди підуть 100+ млн євро?10.02.25, 15:21 • 23942 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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