ЄІБ та Україна підписали нові угоди: куди підуть 100+ млн євро?

Україна та Європейський інвестиційний банк уклали на загальну суму в понад 100 млн євро, що фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Україна та Європейський інвестиційний банк уклали угоди, що передбачають фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Підписання відбулося під час нашої зустрічі з президенткою ЄІБ Надією Кальвіно - повідомив Шмигаль.

За його словами, ЄІБ виділить 16,5 млн євро на відновлення критичної інфраструктури та впровадження енергоефективності, а друга угода відкриє шлях для отримання 100 млн євро на відновлення об’єктів водо- , теплопостачання та водовідведення, а також на модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та житловому секторі.

Окремо під час зустрічі з пані Кальвіно обговорили фінансування у межах нашої двосторонньої співпраці. Загалом портфель проєктів ЄІБ в Україні є одним із найбільших і складається з 25 проєктів на суму 4,95 млрд євро. Це проєкти у сфері транспорту, соціальної інфраструктури та енергетики - додав Шмигаль.

Він також зазначив, що від початку повномасштабної війни ЄІБ мобілізував на підтримку України понад 2 млрд євро.

Нагадаємо

Президентка групи Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надія Кальвіно прибула до Києва.