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ЄІБ та Україна підписали нові угоди: куди підуть 100+ млн євро?

ЄІБ та Україна підписали нові угоди: куди підуть 100+ млн євро?

Київ • УНН

 • 23942 перегляди

Україна та ЄІБ уклали угоди на понад 100 млн євро для відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Загальний портфель проєктів ЄІБ в Україні становить 4,95 млрд євро у 25 проєктах.

Україна та Європейський інвестиційний банк уклали на загальну суму в понад 100 млн євро, що фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Україна та Європейський інвестиційний банк уклали угоди, що передбачають фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Підписання відбулося під час нашої зустрічі з президенткою ЄІБ Надією Кальвіно 

- повідомив Шмигаль.

За його словами, ЄІБ виділить 16,5 млн євро на відновлення критичної інфраструктури та впровадження енергоефективності, а друга угода відкриє шлях для отримання 100 млн євро на відновлення об’єктів водо- , теплопостачання та водовідведення, а також на модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та житловому секторі.

Окремо під час зустрічі з пані Кальвіно обговорили фінансування у межах нашої двосторонньої співпраці. Загалом портфель проєктів ЄІБ в Україні є одним із найбільших і складається з 25 проєктів на суму 4,95 млрд євро. Це проєкти у сфері транспорту, соціальної інфраструктури та енергетики 

- додав Шмигаль.

Він також зазначив, що від початку повномасштабної війни ЄІБ мобілізував на підтримку України понад 2 млрд євро.

Нагадаємо

Президентка групи Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надія Кальвіно прибула до Києва.

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
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ukrainaУкраїна
denys-shmyhalДенис Шмигаль
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