ЕИБ и Украина подписали новые соглашения: куда пойдут 100+ млн евро?

Украина и Европейский инвестиционный банк заключили на общую сумму в более 100 млн евро, что финансирование восстановления энергетики и критической инфраструктуры. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Украина и Европейский инвестиционный банк заключили соглашения, предусматривающие финансирование восстановления энергетики и критической инфраструктуры. Подписание состоялось во время нашей встречи с президентом ЕИБ Надеждой Кальвино - сообщил Шмыгаль.

По его словам, ЕИБ выделит 16,5 млн евро на восстановление критической инфраструктуры и внедрение энергоэффективности, а второе соглашение откроет путь для получения 100 млн евро на восстановление объектов водо-, теплоснабжения и водоотведения, а также на модернизацию основных социальных услуг в сферах образования, здравоохранения и жилищном секторе.

Отдельно во время встречи с госпожой Кальвино обсудили финансирование в рамках нашего двустороннего сотрудничества. В целом портфель проектов ЕИБ в Украине является одним из крупнейших и состоит из 25 проектов на сумму 4,95 млрд евро. Это проекты в сфере транспорта, социальной инфраструктуры и энергетики - добавил Шмыгаль.

Он также отметил, что с начала полномасштабной войны ЕИБ мобилизовал на поддержку Украины более 2 млрд евро.

Напомним

Президент группы Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Надежда Кальвино прибыла в Киев.