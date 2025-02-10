Президентка ЄІБ прибула до Києва
Київ • УНН
Посол ЄС Катаріна Матернова та президент групи ЄІБ Надія Кальвіно прибули до Києва потягом. Їх зустрів гендиректор Укрзалізниці Олександр Перцовський.
Президентка групи Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надія Кальвіно прибула до Києва, повідомила у понеділок посол ЄС в Україні Катаріна Матернова у X, пише УНН.
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"Чудово прибути до Києва з президентом групи Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіно, яку тепло зустрів генеральний директор Укрзалізниці Олександр Перцовський. Ще одна чудова подорож з Укрзалізницею - гордість за роль ЄС у її стійкості та модернізації разом з ЄІБ", - написала Матернова.
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