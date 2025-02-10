Президентка ЄІБ прибула до Києва

Президентка групи Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надія Кальвіно прибула до Києва, повідомила у понеділок посол ЄС в Україні Катаріна Матернова у X, пише УНН.

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"Чудово прибути до Києва з президентом групи Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіно, яку тепло зустрів генеральний директор Укрзалізниці Олександр Перцовський. Ще одна чудова подорож з Укрзалізницею - гордість за роль ЄС у її стійкості та модернізації разом з ЄІБ", - написала Матернова.

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