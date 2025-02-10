Президент ЕИБ прибыла в Киев
Киев • УНН
Посол ЕС Катарина Матернова и президент группы ЕИБ Надежда Кальвино прибыли в Киев на поезде. Их встретил гендиректор Укрзализныци Александр Перцовский.
Президент группы Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Надия Кальвино прибыла в Киев, сообщила в понедельник посол ЕС в Украине Катарина Матернова в X, пишет УНН.
Детали
"Прекрасно прибыть в Киев с президентом группы Европейского инвестиционного банка Надией Кальвино, которую тепло встретил генеральный директор Укрзализныци Александр Перцовский. Еще одно замечательное путешествие с Укрзализныцей - гордость за роль ЕС в ее устойчивости и модернизации вместе с ЕИБ", - написала Матернова.
Кабмин принял решение, которое позволит получить 300 млн евро от ЕИБ: на что пойдут средства28.01.25, 13:12 • 28007 просмотров