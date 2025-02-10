Президент ЕИБ прибыла в Киев

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Период мощных эмоций и непредсказуемых перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 – 16 февраля
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Период мощных эмоций и непредсказуемых перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 – 16 февраля

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
9 февраля, 05:21 • 124830 просмотра

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Украину ждут три морозных ночи
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Украину ждут три морозных ночи

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина
8 февраля, 15:57 • 160542 просмотра

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы
8 февраля, 14:59 • 162047 просмотра

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
8 февраля, 10:52 • 128369 просмотра

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 131267 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 131590 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

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В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 128785 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 128348 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент ЕИБ прибыла в Киев

Президент ЕИБ прибыла в Киев

Киев  •  УНН

 • 10144 просмотра

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Посол ЕС Катарина Матернова и президент группы ЕИБ Надежда Кальвино прибыли в Киев на поезде. Их встретил гендиректор Укрзализныци Александр Перцовский.

Президент группы Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Надия Кальвино прибыла в Киев, сообщила в понедельник посол ЕС в Украине Катарина Матернова в X, пишет УНН.

Детали

"Прекрасно прибыть в Киев с президентом группы Европейского инвестиционного банка Надией Кальвино, которую тепло встретил генеральный директор Укрзализныци Александр Перцовский. Еще одно замечательное путешествие с Укрзализныцей - гордость за роль ЕС в ее устойчивости и модернизации вместе с ЕИБ", - написала Матернова.

Кабмин принял решение, которое позволит получить 300 млн евро от ЕИБ: на что пойдут средства28.01.25, 13:12 • 28007 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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