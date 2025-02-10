Президент ЕИБ прибыла в Киев

Президент группы Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Надия Кальвино прибыла в Киев, сообщила в понедельник посол ЕС в Украине Катарина Матернова в X, пишет УНН.

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"Прекрасно прибыть в Киев с президентом группы Европейского инвестиционного банка Надией Кальвино, которую тепло встретил генеральный директор Укрзализныци Александр Перцовский. Еще одно замечательное путешествие с Укрзализныцей - гордость за роль ЕС в ее устойчивости и модернизации вместе с ЕИБ", - написала Матернова.

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