Кабмин принял решение, которое позволит получить 300 млн евро от ЕИБ: на что пойдут средства

ukenru
Направление на ВВК разрешили получать онлайн: что изменится для военнообязанных
10:59 • 14668 просмотра

Направление на ВВК разрешили получать онлайн: что изменится для военнообязанных

Эксклюзив
Как правильно есть сладкое и как его выбирать: ответила нутрициолог
10:33 • 28748 просмотра

Как правильно есть сладкое и как его выбирать: ответила нутрициолог

Эксклюзив
План Трампа для завершения войны в Украине: что известно о методах давления на рф
07:16 • 92005 просмотра

План Трампа для завершения войны в Украине: что известно о методах давления на рф

Эксклюзив
АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист
27 января, 16:32 • 122291 просмотра

АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист

Эксклюзив
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
27 января, 13:45 • 166861 просмотра

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля
27 января, 12:31 • 136452 просмотра

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы
27 января, 11:53 • 133468 просмотра

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы

Эксклюзив
Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля
27 января, 10:25 • 126495 просмотра

Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля

Эксклюзив
Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону
27 января, 09:50 • 117103 просмотра

Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону

Эксклюзив
НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК
27 января, 07:50 • 113432 просмотра

НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Харькове - масштабный пожар после вражеского прилета

В Харькове - масштабный пожар после вражеского прилета

28 января, 02:50 • 104575 просмотра
ВСУ отбили утраченные позиции под Торецком - карты ISW

ВСУ отбили утраченные позиции под Торецком - карты ISW

28 января, 03:31 • 101724 просмотра
Трамп и Моди провели телефонный разговор: что обсудили лидеры США и Индии

Трамп и Моди провели телефонный разговор: что обсудили лидеры США и Индии

28 января, 03:46 • 90808 просмотра
Музей ретро-автомобилей пострадал от атаки рф в Киевской области: уничтожено 9 экспонатов

Музей ретро-автомобилей пострадал от атаки рф в Киевской области: уничтожено 9 экспонатов

06:55 • 46946 просмотра
Coldplay установили рекорд самых масштабных стадионных концертов XXI века

Coldplay установили рекорд самых масштабных стадионных концертов XXI века

09:09 • 70941 просмотра
публикации
Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

11:11 • 11935 просмотра
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
Эксклюзив

27 января, 13:45 • 166866 просмотра
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

24 января, 18:06 • 231031 просмотра
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
Эксклюзив

24 января, 13:41 • 330889 просмотра
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 330776 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Coldplay установили рекорд самых масштабных стадионных концертов XXI века

Coldplay установили рекорд самых масштабных стадионных концертов XXI века

09:09 • 70832 просмотра
Нолан будет снимать «Одиссею» на историческом острове возле Сицилии, где якобы высадился Улисс

Нолан будет снимать «Одиссею» на историческом острове возле Сицилии, где якобы высадился Улисс

27 января, 16:50 • 106870 просмотра
Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства

Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства

27 января, 15:41 • 107754 просмотра
Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

27 января, 14:20 • 116940 просмотра
Стало известно, какое прозвище король Чарльз дал Меган Маркл

Стало известно, какое прозвище король Чарльз дал Меган Маркл

27 января, 14:07 • 113331 просмотра
Актуальное
Кабмин принял решение, которое позволит получить 300 млн евро от ЕИБ: на что пойдут средства

Кабмин принял решение, которое позволит получить 300 млн евро от ЕИБ: на что пойдут средства

Киев  •  УНН

 • 2585 просмотра

Read in English

Кабинет Министров принял решение о получении 300 млн евро от Европейского инвестиционного банка. 200 млн направят на ГЭС, а 100 млн - на модернизацию систем отопления в громадах.

Украина получит финансовую поддержку от Европейского инвестиционного банка на сумму 300 миллионов евро.

Об этом сообщил Премьер министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Сегодня принимаем решение, которое позволит получить 200 млн евро от Европейского инвестиционного банка на обеспечение работы Каневской, Кременчугской и Днепровской ГЭС

- сказал Шмыгаль.

По его словам, средства пойдут на закупку оборудования для восстановления после российских террористических атак.

Еще одно сегодняшнее решение касается получения 100 млн евро от ЕИБ для инвестирования в модернизацию централизованного отопления и в энергоэффективность украинских общин. Речь идет о закупке котлов, двигателей, турбин и сопутствующего оборудования

- добавил он.

Напомним 

Украина в этом году получит более $65 миллиардов международной помощи, в рамках нескольких ключевых программ, среди которых Ukraine Facility от Евросоюза, Механизм расширенного финансирования МВФ и инициатива ERA стран G7, предусматривающая использование замороженных активов России.  

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономикаполитика
yevropeiskii-investitsionnii-bankЕвропейский инвестиционный банк
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль

Обратиться по вопросам размещения рекламы