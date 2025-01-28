Кабмин принял решение, которое позволит получить 300 млн евро от ЕИБ: на что пойдут средства
Киев • УНН
Кабинет Министров принял решение о получении 300 млн евро от Европейского инвестиционного банка. 200 млн направят на ГЭС, а 100 млн - на модернизацию систем отопления в громадах.
Украина получит финансовую поддержку от Европейского инвестиционного банка на сумму 300 миллионов евро.
Об этом сообщил Премьер министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Сегодня принимаем решение, которое позволит получить 200 млн евро от Европейского инвестиционного банка на обеспечение работы Каневской, Кременчугской и Днепровской ГЭС
По его словам, средства пойдут на закупку оборудования для восстановления после российских террористических атак.
Еще одно сегодняшнее решение касается получения 100 млн евро от ЕИБ для инвестирования в модернизацию централизованного отопления и в энергоэффективность украинских общин. Речь идет о закупке котлов, двигателей, турбин и сопутствующего оборудования
Напомним
Украина в этом году получит более $65 миллиардов международной помощи, в рамках нескольких ключевых программ, среди которых Ukraine Facility от Евросоюза, Механизм расширенного финансирования МВФ и инициатива ERA стран G7, предусматривающая использование замороженных активов России.