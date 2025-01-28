Кабмін ухвалив рішення, що дозволить отримати 300 млн євро від ЄІБ: на що підуть кошти

Україна отримає фінансову підтримку від Європейського інвестиційного банку на суму 300 мільйонів євро.

Про це повідомив Премʼєр міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Сьогодні ухвалюємо рішення, що дозволить отримати 200 млн євро від Європейського інвестиційного банку на забезпечення роботи Канівської, Кременчуцької та Дніпровської ГЕС - сказав Шмигаль.

За його словами, кошти підуть на закупівлю обладнання для відновлення після російських терористичних атак.

Ще одне сьогоднішнє рішення стосується отримання 100 млн євро від ЄІБ для інвестування в модернізацію централізованого опалення та в енергоефективність українських громад. Ідеться про закупівлю котлів, двигунів, турбін та супутнього обладнання - додав він.

Нагадаємо

Україна цього року отримає понад $65 мільярдів міжнародної допомоги, у межах кількох ключових програм, серед яких Ukraine Facility від Євросоюзу, Механізм розширеного фінансування МВФ та ініціатива ERA країн G7, що передбачає використання заморожених активів росії.